Luego del partido, Marcelo Larrondo y Augusto Batalla, analizaron la victoria sobre Palestino.

Fueron quizás las figuras de O’Higgins frente a Palestino. Marcelo Larrondo y Augusto Batalla, con su actuación, resultaron ser claves en la victoria que deja a los celestes como líderes del campeonato.

Tras el encuentro, ambos futbolistas hablaron para la transmisión oficial entregando sus conceptos del juego y también de la campaña que los tiene en lo alto de la tabla de posiciones.

“Más allá de que no nos está saliendo el juego, seguimos sumando y eso es lo importante”, comentó el “9”. Además, dijo que “nos estamos haciendo fuertes en cualquier cancha, el equipo está mostrando la continuidad y regularidad de triunfos y eso es importante”.

Junto con ello, el ex River Plate sostuvo que pese a no exhibir un fútbol exquisito, están haciendo la tarea. “A mí me lo dijo un capitán que tuve, que prefiero jugar mal y ganar, porque después del jugar bien nadie se acuerda”, afirmó.

Ahora bien, el portero dijo que el sábado les costó, porque Palestino “es un equipo con muchísima jerarquía. Nosotros vinimos a hacer lo nuestro, a tratar de imponernos y contentos por la actuación personal, por el gol de Marce y la victoria”.

De paso, recalcó que con su trabajo bajo los tres tubos, con varias atajadas de gol, se valora que “lo importante es ayudar al equipo, porque si uno tiene varias tapadas y el resultado no es favorable, no es la idea”.

Finalmente, Batalla aseguró que el estar en la parte alta de la tabla pasa “por el trabajo, por la unión, por la humildad. No damos ningún partido por hecho, siempre tratamos de trabajarlo y hacerlo de la misma manera, y no hay que perder eso, porque cuando eso no esté los resultados no van a ser los mismos”.