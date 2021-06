Ximena Mella Urra

Fotos: Nico Carrasco

El nuevo alcalde de Rancagua elegido con el 27,25% de la votación, Juan Ramón Godoy, ofrecerá para su gobierno municipal un mandato cargado principalmente a lo social, con miras a seguir enfrentando la fuerte pandemia que aún nos afecta.

Sin lugar a dudas, cree que la crisis sanitaria está ligada a una importante crisis social. “Tenemos más de 45 ollas comunes en Rancagua por lo que tenemos que hacer una colaboración para estos grupos que la organizan”, aseveró este profesor de Historia y Magister en Educación. Además, el municipio debe ser pro empleo, “para que la ciudad salga adelante mediante la entrega de empleo tanto público como privado. Y por el lado de la Salud, generaremos un fuerte financiamiento para este sector porque necesitamos que esté en el territorio para realizar una trazabilidad de los contagios mucho mejor, por ejemplo, o para enfrentar en la post pandemia el tema de la salud mental”, dijo Godoy.

El perfil del equipo que trabajará con él desde el próximo 29 de junio-fecha en que asumirá el puesto-, asegura posee una amplia experiencia en el mundo público y también muchos de ellos, del ámbito académico. Y por eso -sin dar aún nombres- señala que “esta mixtura es muy necesaria ya que necesitamos conocer el municipio pero también necesitamos innovar, porque no podemos hacer lo mismo de siempre. Voy a tener además un respeto por la carrera funcionaria. Hay quienes están muy capacitados con una experiencia enorme que sin duda tendrán la oportunidad de seguir desarrollándose al interior del municipio”. Agregó que tienen un modelo de gestión municipal que establece cuatro pilares: la participación ciudadana vinculante, la transparencia activa, la colaboración y el enfoque de género. Sus principales aliados para ello serían los propios funcionarios municipales para instalar esta “municipalidad abierta a la comunidad”.

Sobre el primero de estos pilares, indicó que “se realizará restructuración de los centros de desarrollo comunitario donde tengamos coordinadores y encargados territoriales que se conecten con los vecinos y que se lleven a decisión las temáticas referentes a cómo construyen el barrio. Vamos a realizar plebiscitos vecinales donde la comunidad decida lo cual es fundamental ante el cambio cultural de una democracia representativa a una democracia participativa”. Ante este foco ejemplificó lo que se ha realizado respecto de las ciclovías. “Podemos tener un Rancagua sustentable pero no podemos dejar de lado la participación ciudadana. Recordemos que estas se instalaron sin preguntarle a nadie. Nunca hubo reuniones con los vecinos ni pymes. Se generó una congestión en el centro o conflictos para desplazarse. Los buenos proyectos deben contener un componente de participación. Sin duda que vamos a re planificar las ciclovías en la ciudad”.

Godoy cree que en las pasadas elecciones la ciudadanía mostró una clara señal de cómo construir una ciudad. Sobre el nuevo concejo municipal, que asume también sus funciones a fines de este mes, resaltó el cambió que se produjo, donde la centro derecha será minoría Hay que ponerse la camiseta por Rancagua con un debate de ideas, con una fiscalización de la labor municipal y por sobre todo mostrar la voluntad y el ánimo de aportar para construir un mejor Rancagua”, aseguró.

AUDITORIA Y CALLE ESTADO

En varias ocasiones el alcalde electo ha señalado que una de las primeras cosas que realizará es ordenar una auditoría externa al municipio, para conocer su verdadero estado. Además de retomar algunos proyectos están inconclusos como por ejemplo el de la calle Estado en el centro de la ciudad. “Vamos a hacer una investigación respecto a Estado, si hay que liquidar el contrato y establecer una nueva licitación porque hoy tenemos un abandono absoluto del centro. Es una realidad que grafica lo que hoy viven y sufren las pymes. Un gran porcentaje de ellas han cerrado lo podría generar una crisis”. Y agregó el nuevo alcalde que ésta es una tarea que llegarán a solucionar lo más rápido posible, administrativamente y en cuanto a su ejecución.

Sobre el traspaso de la educación municipal hacia los nuevos Servicios Locales de Educación, Juan Ramón Godoy asegura que aunque a Rancagua le falta algunos años para eso (2024), él conoce bien el tema ya que se desempeñó como Superintendente regional de Educación. “Conozco el traspaso, sé cómo es porque lo he realizado y hay una ley que no es muy buena, da para muchas interpretaciones, por lo que se necesita de un buen equipo de traspaso que tendrá una mesa de toda la comunidad escolar, incluyendo docentes, asistentes, administrativos, padres, apoderados y alumnos. No queremos que tenga repercusiones y que traspase la deuda histórica docente por ejemplo. Tenemos que hacerla de la mejor manera posible para que la continuidad del servicio educativo esté en el Servicio Local”, explicó.

Pero en el corto plazo, prosiguió el elegido edil, se debe mejorar el acceso a la educación online y a evitar la deserción escolar en medio de la pandemia. “Esta tarea debe venir desde el ministerio, que creo que todavía tiene una deuda de cómo construir una educación en pandemia, y por otro lado está el apoyo que podemos darle como municipio a los estudiantes de la ciudad, como por ejemplo entregarles una buena tecnología, debemos invertir bien allí, que les sirva para tener una buena conectividad especialmente a los más vulnerables”.