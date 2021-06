Esta iniciativa no es nueva, ya que este comedor lleva seis años funcionando al alero de una iglesia cristiana que está ubicada en el mismo barrio y que dirige el pastor Raúl Becerra. En dicho lugar, lo principal era atender a personas en situación de calle, pero, debido a la actual pandemia que vive nuestro país y a las necesidades de alimentación que se estaban presentando, la directiva del gobierno vecinal se reunió en el mes de Mayo del año pasado con el pastor y se acordó trabajar en conjunto para aumentar a todos los días de la semana la entrega de almuerzos.

El pastor, Raúl Becerra, comentó sobre este lindo y desinteresado trabajo que realizan que: “Ha sido una tarea muy agotadora, principalmente para las personas que están preparando diariamente las comidas, también el estar permanentemente buscando ayuda en alimentos, pero lo hacemos con mucho amor y con la ayuda de Dios seguimos adelante, él es nuestra fortaleza. La directiva de la población ha sido un apoyo muy importante ya que ellos se han dedicado a conseguir cooperación para este comedor, esa ha sido la idea, unirnos para ir en ayuda de quienes hoy están necesitados”.

Por su parte Margarita Galaz, Presidenta del Gobierno Vecinal, recalca que: “Nosotros desde que se inició la pandemia comenzamos ayudando a personas en forma particular, donde había un problema o alguien que estuviera en cuarentena la asistíamos inmediatamente con mercadería que se reunía con la misma comunidad, solucionábamos problemas de remedios, recetas, etc. y veíamos como última alternativa iniciar un comedor en nuestra población ya que la carencia alimenticia no se veía en el horizonte debido a la ayuda (gifcard) que entregó la municipalidad y después las cajas de mercadería que repartió el gobierno el año pasado. Fue así que se conversó con el pastor y acordamos esta alianza. La idea fue potenciar el comedor de la iglesia antes de iniciar una olla común desde cero, porque para ello hay que conseguirse muchos utensilios y se pone difícil de esa manera. Entonces era mejor la primera opción y después de un año aquí estamos ya no ocupando las dependencias de la iglesia sino ocupando la sede social porque ha llegado mucha gente de distintos lugares y se requería un espacio más grande”.

Para Juana Garín, primera directora, es importante esta olla común porque de alguna manera ayuda a paliar la carencia alimenticia de muchas personas y sus familias. La sede no cuenta con cocina y se están hirviendo los alimentos en el mismo salón, por eso desde hace bastante tiempo la directiva ha estado trabajando en un proyecto de construcción de una sala de cocina y el mejoramiento de la sede social porque realmente se hace necesaria.

La temporada de trabajos agrícolas durante el verano y el aporte del 10%, entre otras alternativas hicieron que varias ollas comunes desaparecieran, pero la de población Irene Frei sigue firme y no ha parado su labor humanitaria debido a que “El coronavirus no ha terminado, al contrario ni siquiera se ha frenado y la angustia persiste. No sabemos cuándo terminará toda esta pesadilla, sabemos que muchas ollas comunes han cerrado por falta de recursos y apoyo, en nuestro caso de alguna manera salimos adelante, y estamos seguro que al día siguiente tendremos un plato de comida caliente para quien la necesite no importa si es de aquí o de afuera, da lo mismo, porque en nuestro barrio se vive y se respira solidaridad” señaló Margarita Garrido, Tesorera de la comunidad.

Cecilia Araya, quien es la segunda directora de la junta vecinal señaló que cada día se le hace más difícil reunir alimentos no perecibles, puntualizando que “sería ideal y un sueño ver llegar ayuda y más ayuda de diferentes lugares, pero eso no pasa, debemos muchas veces financiar nosotros mismos la comida del día siguiente, pero aun así no pararemos”.