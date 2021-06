A propósito de la cuenta presidencial y tomándola como pretexto para recordar el último año, hace exactamente un año aún no entrabamos en cuarentena (en Rancagua) pero a diferencia de lo que ocurre hoy ante la fatiga pandémica que vivimos, en ese momento la restrictiva medida era ampliamente solicitada ante lo que suponíamos eran muy malos números. Tuvo que salir el ministro de salud Jaime Mañalich el 13 de junio del 2020, para que pocos días después el 19 de junio el en ese entonces nuevo ministro Enrique Paris decretara cuarentena en Rancagua y Machalí.

Pero debemos reconocer que en este año pandémico el escenario es distinto, se han expandido de manera impensada las camas críticas para dar respuesta a las necesidades de los pacientes, hoy el problema no es tanto la infraestructura sino el cansancio evidente del personal de salud, cuando además no es fácil contratar refuerzos por el especializado entrenamiento que es necesario para manejar una cama critica.

Pero lo más importante de todo, los números hoy son al menos confiables, sabemos de un atraso de entre 24 y 48 horas de la foto que se informa diariamente, pero hace solo un año los datos tenían un atraso de al menos 14 días. Imposible controlar una pandemia en esas condiciones.

Hace un año exacto en estas mismas líneas escribíamos “No sabemos cuál es la realidad de nuestra región, ni con que cifras se están tomando las decisiones epidemiológicas en Santiago, no entendemos porque no se puede entregar la cifra de exámenes pendientes”. Costó mucho, insistentes preguntas todos los días, en cada punto de prensa. Muchas respuestas sin contenido y silencios para que finalmente se reconociera la gravedad de la situación, hoy eso ha cambiado. Es la autoridad sanitaria la que advierte de la critica situación que vivimos, pero muchas son las personas que no respetan el necesario distan amiento social.

La pandemia no ha terminado, el viernes entramos en una nueva cuarentena la que seguramente será compleja de mantener desde un punto de vista social y económico. Las anunciadas nuevas ayudas estatales, son necesarias ahora. Pero también se necesita la empatía del sector privado, especialmente de la banca y el gran retail que más allá de ofertones por el cyber Monday al menos debiese estudiar medidas de alivio para la gran clase media que son sus clientes, partiendo del piso mínimo que ellos mismos fijaron el 2020, posponiendo 3 o más meses y sin interese el pago de créditos.

Luis Fernando González

Sub Director