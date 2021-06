La última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) arrojó que durante el año 2020 un 17,2% de los hogares de la Región de O’Higgins declara haber sido víctima de un delito, cifra 4,8 % menor que la registrada en el año 2019, la más baja desde el año 2012.

Los resultados de la ENUSC fueron dados a conocer por el Intendente Ricardo Guzmán junto a la coordinadora regional de Seguridad Pública, Macarena Matas; quienes estuvieron acompañados por representantes de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI).

En cuanto a la revictimización, es decir, los hogares que sufrieron más de un delito en el año, esta cifra llegó a un 3,2% en comparación con el 4,1% de 2019. A su vez, la victimización personal en la región registró un 6,0 % en 2020 frente a un 8,4% en 2019.

En relación con los delitos, en la región se mantuvieron estables los robos con violencia o intimidación (2,6%), robos con fuerza a la vivienda (4,1%) y las lesiones (1,4%). Por el contrario, subieron los robos por sorpresa (0,7% a 3,1%) y disminuyeron los hurtos (de 9,6% a 3,3%).

Otros ilícitos que se mantuvieron estables fueron los que afectaron a hogares que poseen vehículos. Así, el robo de vehículo registró un 0,6%, mientras que el robo de objeto de o desde vehículo un 7,3%.

Respecto de la percepción de inseguridad de las personas, esta cifra se mantuvo estable en 80,1% en 2020 frente a un 82,2% en 2019.

Pese a la disminución de la victimización, en la Región de O’Higgins solo un 31,3% de los hogares denunciaron un delito durante el año, frente a los 35,1% de 2019. Esta caída, sin embargo, no afecta el registro de hogares victimizados, pues éstos son independientes de si se denuncia o no.

Entre los hogares que decidieron no denunciar, los principales motivos fueron que “la justicia no hubiese hecho nada” (31,3%), “la pérdida no fue lo suficientemente seria” (21,4%) y “la policía no hubiera hecho nada” (16,7%).