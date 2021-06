Por: Patricio Miranda Humeres

Hasta moción de orden hubo la mañana del jueves, en la sesión extraordinaria del Consejo Regional, donde estaba previsto se votara el presupuesto para la región.

Y es que previo a que las autoridades sufragaran, una intervención del consejero Mauricio Valderrama terminó por generar una acalorada discusión, que giró en torno a dos temas que el militante del PS y presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio expuso: la intención de la actual administración de dejar creados puestos de planta a solo semanas de que asuma el nuevo gobernador regional, y la disminución a menos de la mitad de los fondos asignados al Teatro Regional Lucho Gatica, de Rancagua, en comparación al presupuesto del año pasado, situación cuestionada porque la glosa general no sufrió disminuciones e, incluso, podría aumentar.

Ello derivó en que se suspendiera la votación y también algunas comisiones programadas para la mañana de este viernes, con el objeto de estudiar el asunto y buscar una salida definitiva y transparente para los dineros de la región.

Teatro Regional Lucho Gatica vería recortado su presupuesto en $170 millones

La cultura ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia y distintos gremios del área han manifestado su descontento con las medidas de ayuda que, acusan, los han dejado de lado.

Ante ese escenario, el panorama para el Teatro Regional Lucho Gatica se ve aún más adverso: el presupuesto 2021-2022 disminuiría en $170 millones, lo que equivale a una caída de 53% respecto a los $320 millones que le habían sido asignados para el actual período.

“Solo a Rancagua se le exigió bajar su presupuesto, a ninguna otra comuna más. Esta información no fue comentada en el Consejo y en la comisión de Cultura tampoco se ha revisado este tema”, acusó el consejero Valderrama en el pleno.

Así, la situación preocupa en el Teatro Regional Lucho Gatica, sobre todo al considerar que ya hubo, producto de la pandemia, un recorte de 9% en el financiamiento del recinto. Además, según Valderrama, la merma en los montos asignados derivaría en el despido de unas 70 personas, justo en medio de la crisis.

Entre otros consejeros, Jacqueline Jorquera (PS) fue una de las que apoyó la postura de Valderrama y solicitó “que este proceso se pueda retrotraer para tener una comisión de Cultura para que se aclare el tema y luego se pueda aprobar (…). Si esto (la disminución del presupuesto del teatro), va a traer despidos, van a ser por manos de este Consejo Regional y yo no voy a cargar con ese muerto”.

Por su parte, el consejero Edison Toro (RN), planteó que “la tarea nuestra es tomar esto en la comisión y trabajar el tema de los teatros con el gobernador regional que va a llegar (…). Tampoco voy a permitir que a un ningún teatro se le rebaje lo que tenía el año anterior y eso lo voy a rechazar si ocurre en ese momento”.

Con todo, Toro fue uno de los cuatro votos que, sin éxito, intentaron frenar la moción de suspender la votación del presupuesto, que será discutida finalmente este viernes.

La discusión por la creación de los puestos de planta

Otro de los puntos que Valderrama puso sobre la mesa tuve que ver con presupuestos que la actual administración busca asignar a nuevas contrataciones, cuya aprobación podría dejar profesionales contratados como planta para las unidades de informática en distintas divisiones, con sueldos de más de $3 millones, justo antes de que se elimine la figura del Intendente y asuman los gobernadores regionales, elegidos democráticamente y el presidente debe nombrar a los delegados presidenciales.

“Creo que es importante que se retire el concurso. No es posible que hoy se elija entre gallos y medianoche, en menos de un mes, a cuatro profesionales de planta, que van a quedar de por vida en una unidad donde el Intendente está dejando amarrados cuatro personas justo días antes que el gobernador asuma su cargo”, acusó Valderrama.

Uno que discrepó fue Arturo Orellana (independiente por Chile Vamos). “A mí no me parece que se diga que se pretende a última hora dejar gente en la planta (…). Si a la autoridad que asume no le gusta o no le da satisfacción, podrá tomar la decisión de rescindir esos contratos”, postuló.

“Respecto de que estas personas pudieran quedar amarradas, nadie habla de contratos indefinidos (…). Traigo a la memoria situaciones de gobiernos anteriores, en que prácticamente en los últimos días se decretaban contratos indefinidos y a mí me parece que con nueve meses de anticipación, no es dejar cosas amarradas”, aseguró.

Con todo, la figura propiamente tal del Intendente desaparecerá y será reemplazada en un tiempo más breve que los nueve meses que señaló Toro: el 14 de julio, cuando asuma el nuevo gobernador regional.

Consultados al respecto los candidatos a gobernadores que se medirán en segunda vuelta, Pablo Silva (PS) y Eduardo Cornejo (UDI), solo Silva respondió a la solicitud.

“Tratar de colocar o de dejar gente amarrada, me molesta. Ellos (la actual administración) tienen claro y están de cierta forma anunciando su derrota electoral”, critica Silva. “Me parece poco digno y me parece que quien tiene que definir esto es el gobernador electo por la ciudadanía, no alguien designado por el Presidente de la República, independiente que sea el otro candidato o yo”.

En esa línea, para el candidato socialista este tipo de acciones “alejan más a la gente de la política. Estas prácticas no ayudan en nada para que la gente vuelva a confiar. Necesitamos tener un equipo confiable en el gobierno regional y no uno que nos va a trabar las cosas y proyectos que la comunidad ha planteado”.