Por: Gisella Abarca.

“Un alcalde cercano a la gente”, así se describe Carlos Ariel Aliaga Donoso, quien en las elecciones municipales 2021 de mayo, fue electo como nuevo jefe comunal para la comuna de Peumo.

Una reñida elección donde voto a voto se fue desarrollando el escenario de los comicios entre en ese entonces los candidatos el independiente Carlos Aliaga quien obtuvo 1.919 votos y el 28,21% de las preferencias, seguido por el candidato FRVS Esteban Martínez quien obtuvo 1.645 y el 24,18% de las preferencias, José Martínez quien se quedó con 1.639 votos, lo que se tradujo en el 24,09% de las preferencias. A ellos se sumaron los candidatos Rigoberto Pérez con un 11,35%, Rosa Rubio que se quedó con el 7,39% y Pedro Rubio con el 4,78% de las preferencias.

No obstante, los comicios jugaron a favor del primer nombre y voto a voto, el profesor de historia de 33 años se adjudicó la alcaldía de Peumo quien reconoce que en instantes estuvo nervioso, pero confiado “hubo dos candidatos que anduvieron cerca de mí, las primeras mesas fueron peleadas, voto a voto; pero de la tercera en adelante comencé a sacar ventaja. Mis respetos a todos los candidatos, porque son personas consolidadas en la esfera política comunal; y para mí era mi primera elección popular”, expuso Aliaga.

ALIAGA: UN EDIL DE TERRENO Y CERCANO A LA GENTE

Un triunfo que mantiene muy contento y tranquilo al actual Director de Desarrollo Comunitario de la Municipal Peumo quien expresó que toma el cargo “con harta motivación, es un gran desafío para mí, he estado trabajando hace varios años en el servicio público del municipio, he trabajado en instrumentos de gestión, en Pladeco, en seguridad pública, en deporte, manejo el tema administrativo, el funcionamiento del municipio, he trabajado con organizaciones territoriales, con la gente, tengo una realidad hecha de Peumo, de los sectores y sus necesidades”, comentó el flamante alcalde para la comuna.

En este contexto, el nuevo edil agregó “Muy contento y con hartas ganas de hacer muchas cosas, donde queremos darle un sello al municipio con la cercanía a la gente, he sido parte de la última administración y es darle continuidad a la gestión anterior. Como DIDECO hemos estado en terreno hace 6 años y como alcalde no debo perder eso, debo fortalecerlo aún más, quiero ser un alcalde de puertas abiertas. Vamos a fortalecer la cercanía a la gente, no sé si se diferencia de la anterior gestión, pero estar con la gente, con los vecinos en terreno, eso queremos fortalecer”, subrayó Aliaga.

Dio a conocer que para su candidatura Aliaga contó con el apoyo del actual alcalde, gestión que quiere proyectar en el tiempo. “El actual alcalde me apoyó en la candidatura y queremos trabajar en fortalecer la participación ciudadana, las actividades participativas de la gente, hay mucho que hacer, pero hoy lo esencial es seguir abocado a los trabajos para enfrentar la pandemia”.

Consultado cuál será su prioridad a la hora de asumir el cargo, el nuevo jefe comunal sostiene que sin duda “partiremos enfrentando lo que es la realidad actual, hoy a nivel comunal estamos enfrentando una crisis sanitaria, económica y nuestros esfuerzos deben estar abocados en los programas sociales, ayudas concretas a la gente, porque esa es la realidad. No podemos subestimar o proyectarnos más allá de la realidad, no sabemos qué va a pasar 3 ó 4 meses más con la pandemia y la crisis económica”.

No obstante, agrega que si bien toma la administración comunal golpeada por la pandemia, su meta hacia el futuro es “proyectarnos para fortalecer y realizar más programas sociales, postular a fondos de infraestructuras. Hay una cartera importante de proyectos que deja la actual administración que podemos seguir fortaleciendo y trabajando, además de transparentar la administración anterior a través de alguna auditoría o cuenta pública, hay que darle ese espacio a la gente para que conozca”.