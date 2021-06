Por: Ricardo Obando.

“Será un partido de trámite muy difícil”. Eso cree Dalcio Giovagnoli respecto al encuentro que cerrará la jornada dominical, donde O’Higgins visitará a Deportes Melipilla en el estadio Municipal de La Pintana.

Los celestes, líderes del Torneo Nacional junto al Audax Italiano, esperan sostener el buen rendimiento y consolidarse en el primer puesto antes del parón por la Copa Chile.

En ese sentido, el equipo ha trabajado buscando una mejoría en el funcionamiento del juego y también en la concreción, ya que pese a estar puntero, no es uno de los cuadros más goleadores del certamen.

Sobre lo que se espera para el fin de semana, el DT dijo que “me da la sensación de que será un partido donde prevalecerá lo emocional. Será de trámite cerrado, porque es algo que lo viene trabajando, independientemente del resultado que se dio contra La Serena”.

Y claro, los Potros fueron goleados por el equipo de Miguel Ponce, pero esa realidad no es la que efectivamente muestran en el campeonato. Para Giovagnoli, el conjunto que adiestra John Armijo, “es un equipo que está bien trabajado. Desde lo táctico es muy fuerte y está adaptándose a la división. Tal vez no presiona tan alto como en las primeras fechas y tratan de tener terminaciones externas por la parte aérea sobre Sosa”.

Para el partido, el Capo no contará con Matías Cahais, que no ha podido recuperarse tras el fuerte golpe que sufrió hace un par de semanas en Valparaíso, pero si podría regresar al once estelar del defensor Diego González; lo propio el uruguayo Facundo Castro que superó una lesión y también cumplió con las fechas de castigo impuestas tras ser expulsado. Los que también se perderán la citación son los atacantes Fabián Hormazabal y David Salazar, que quedan al margen por lesión. En tanto, el resto del equipo estelar sería el mismo que derrotó a Palestino.

SE EXIGEN

El estar primeros en la tabla, obviamente que trae consigo responsabilidades. Al respecto, el DT comentó que “hay una alta autoexigencia a nivel plantel y cuerpo técnico, de seguir en la posición expectante en que estamos”.

Es más, agregó que lo anterior “pasa por una cuestión más interna que por un contexto externo” y que “si queremos trazar objetivos, tenemos claro que esa autoexigencia existe”.

Finalmente, expresó que “ganar es un aliciente para nosotros, para tratar de consolidar” un proceso que, de momento, ha cumplido con las expectativas.