Por: Fernando Ávila F.

Fotos Bomberos Pichilemu.

Una complicada jornada tuvo el Cuerpo de Bomberos de Pichilemu, ya que en las últimas horas debieron atender dos emergencias estructurales de proporciones, las que dejaron dos viviendas destruiditas.

La primera emergencia ocurrió calle La Concepción Nº 175, Población Los Jardines, lugar donde un incendio estructural dejó como saldo una casa con daño mayor no habitable. Bomberos en su rápida acción impidió que resultaran dañadas las viviendas colindantes.

No hubo lesionados y las personas damnificadas fueron trasladadas a casa de familiares. Trabajaron en el lugar voluntarios de la Primera Compañía con sus unidades, B-1, BF-1, RX-1, R-1 y K-1, Carabineros, CGE, Seguridad Ciudadana, Personal Municipal, 3 camiones aljibe municipales, y un camión aljibe del Fundó San Antonio de Petrel.

Ya en la madrugada de este sábado, a eso de las 05:50 horas, se da otra alarma de incendio estructural en la calle Evaristo Merino. Una vivienda de madera resultó completamente quemada debido a las llamas que se propagaron rápidamente por toda la casa.

Cuatro personas resultaron damnificadas a causa de este incendio, dos adultos y dos menores quienes lograron escapar del fuego, no habiendo personas lesionadas. Al momento de llegar bomberos al lugar, la vivienda ya estaba completamente en llamas, logrando bomberos controlar la situación y evitar que se propagara a las viviendas colindantes.

Las causas del inicio del siniestro están siendo investigadas, trabajando en el lugar, Bomberos de la Primera Compañía con sus unidades, B-1, BF-1, R-1 y K-1, una ambulancia del Hospital de Pichilemu, Carabineros, Seguridad Ciudadana y tres camiones aljibes municipales.