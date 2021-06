Por: Ximena Mella Urra.

En la empresa ME Elecmetal (ex Fundición Talleres), que deriva sus productos y servicios a la gran minería, han debido sortear esta pandemia mundial desde el lado más humano. Esto, porque su quehacer no se ha visto tanto amenazado en lo económico, sino que más bien han debido encausarse hacia la salud de sus trabajadores ante la propagación del Covid 19.

Esta compañía de origen chino y con presencia en Sudamérica (Chile, Perú y Brasil), posee más de 600 colaboradores en esta parte de continente, principalmente en la Planta Rancagua, también en Santiago y otra en el norte de nuestro país. La experiencia de su planta en China, donde la pandemia comenzó en febrero de 2020, les sirvió para que en marzo del año pasado comenzaran a tomar algunas medidas que ahora son obligatorias como control de temperatura, uso de mascarilla, formulario de ingreso, segregación de camarines, sanitizaciones, campañas comunicacionales, entre otras.

Dentro de su equipo total han tenido al menos 68 casos de contagio cuyos efectos en su salud han sido muy menores, sin ser casos graves, y cuyo origen es exterior, sin focos laborales. Gran parte de sus trabajadores siguieron siendo esenciales y realizando faenas de manera presencial, pero otro resto, cerca de 250 personas, fueron derivadas al teletrabajo. “No es algo menor porque hay que habilitar estos puestos con un computador e internet”, explicó a Diario El Rancagüino, José Pablo Domínguez, subgerente general de ME Elecmetal.

Para enfrentar la crisis, al comenzar la pandemia en Chile crearon un “Comité de Crisis” interno el cual por más de un año, ha definido normas y criterios, “con una lógica de mucha empatía en estos momentos complejos. Como Elecmetal pusimos el foco en el respeto a las personas. Todos están muy complicados, los niños no están en el colegio, hay angustia, incertidumbre, preocupación, etc.”, opinó. “Nos propusimos, lo cual fue conversado con los sindicatos, poder preservar el empleo y comprometernos a que nadie perdiera su trabajo por efecto del Covid, gracias al apoyo del directorio, de los dueños”. Y hasta hoy dicha comunicación entre los segmentos al interior de la organización es muy intensa. “Todas las semanas, íbamos conversando con los representantes de los sindicatos, y comenzamos a generar un reporte Covid todos los días viernes el cual se publica y se da a conocer el número de situaciones durante los últimos siete días. Esto es, el número de casos que llevamos y cuál es su condición”.

“La empatía, la comunicación intensiva y el compromiso de todos nos ha permitido mantener el negocio funcionando y cuidar el empleo. Hoy no solo nos preocupamos de la satisfacción de los empleados, clientes y accionistas sino que también nos integramos aún más, para ver que las personas se cuiden dentro y fuera del trabajo”, añadió el representante de ME Elecmetal.

SALUD MENTAL

Otra de las preocupaciones en esta pandemia es la Salud Mental de los trabajadores y sus familias. Es por eso que la compañía cuenta con un programa de apoyo a los empleados basado en un servicio telefónico gratuito y permanente que funciona como una línea de escape y emergencia para atender problemas de angustia, preocupación, conflictos legales o incluso de tipo doméstico. “Ellos pueden conversar con alguien 24/7 y eventualmente recibir una asistencia sicológica si lo requiere. Porque es evidente que hay un alto nivel de estrés. Después del estallido social hicimos unos diálogos sociales y hoy hemos realizado seminarios virtuales para abordar con expertos, temas relacionados a cómo nos sentimos”, indicó Domínguez.

Es así como tomó fuerza su proyecto IMPULSA con la Fundación Arturo López Pérez (FALP) para construir una herramienta que pudiera diagnosticar y medir el nivel de vulnerabilidad y estrés a los que están sometidos los colaboradores y sus familias. “Además de medir la parte económica, le agregamos el concepto cognitivo, de salud física, salud mental, satisfacción con el trabajo y aplicamos este estudio en diciembre de 2020 el cual fue contestado por 350 trabajadores y sus familias”, explicó. Esta medición dio cuenta del estrés y agobio que están viviendo las familias debido a la crisis sanitaria, principalmente a las mujeres que en esta compañía alcanza el 15%.

“Este programa justamente tiene por objetivo impulsar una mejor calidad de vida para los trabajadores. Ahora estamos en un piloto con 50 familias voluntarias con un proceso de acompañamiento donde queremos ofrecerles con apoyo externo y en forma confidencial, la posibilidad de ellos mismos gestionen su vulnerabilidad al tomar conciencia de ella. En unos seis meses más queremos ver si lograron superar su condición”, puntualizó el subgerente.

Pese a todo lo malo que trae consigo el Covid-prosiguió-, esta pandemia ha logrado acercarnos mucho más a las personas, añadió el ejecutivo. Personalmente para José Pablo Domínguez, la pandemia se volvió agotadora y llena de incertidumbre. “Avanzar y retroceder en esta pandemia es como la decepción de no cumplir las expectativas. Pero a su vez es muy gratificante ver el compromiso de las personas y lograr lo propuesto que era cuidar el empleo y a la empresa. Hoy tenemos la convicción de que estamos preparados para enfrentar esta tormenta y todo lo que queda de ella”, relató agregando lo agradecido que se siente de todo el equipo y trabajadores por el compromiso demostrado. “Vamos a salir fortalecidos de todo esto, con la posibilidad plena de seguir creciendo hacia el futuro”.