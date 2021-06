Por: Ricardo Obando.

Segunda derrota consecutiva. Segundo partido con bajas producto de tres casos positivos de COVID-19 y sus respectivos contactos estrechos, sumado a dos bajas más por las expulsiones que sufrió frente a General Velásquez, le pasaron la cuenta a los blancos en la fecha 2 de la Segunda División 2021.

Los sanfernandinos, jugando como dueños de casa en el estadio El Teniente de Rancagua, no vivieron una jornada como esperaban. El juvenil equipo, que como experimentado tuvo en cancha al ex O’Higgins Francisco Pizarro, no pudo generar ocasiones claras de gol en arco rival, y el recorrido que tenían los jugadores de Independiente de Cauquenes en la categoría se notó. La visita, se impuso cómodamente por 1-3, y pese a no realizar un buen encuentro, tuvo a elementos que aprovecharon las oportunidades que se generaron.

En la primera parte, el elenco que dirige Francisco Arrué intentó hacer oposición contra los forasteros, pero le costó demasiado. La visita, adiestrados por el ex Colchagua y General Velásquez, Elvis Aliaga, fue hábil para salir victorioso al término de la etapa. La mala salida desde el fondo colchagüino, dejó huecos donde los del Maule Sur sacaron ventaja. Segundos antes del descanso el ex blanco, Felipe Escobar, concretó el 0-1 con un tiro cruzado sobre la salida del portero Víctor Gálvez.

LEY DEL EX

En el complemento, y con el marcador en contra, los pupilos de Arrué mejoraron un poco, hecho que los llevó a la igualdad.

Ingresó Matías Pinto en los locales, lo que provocó una mayor amplitud del juego de mitad de campo hacia arriba. Así, tras un centro de Williams Muñoz, Ángel Melo puso el empate parcial en los 71’.

Hasta ahí, parecía que Colchagua podía disputar mano a mano lo que quedaba de partido, pero Milton Alegre acabó con sus ilusiones.

El formado en O’Higgins, y que en 2020 militó en los sanfernandinos, marcó un golazo de tiro libre en los 78’ y en los 80’ sentenció el encuentro con un tiro a boca de jarro. Ahí se terminó la esperanza alba en la cancha del estadio El Teniente.

Con esta derrota, la segunda consecutiva, la escuadra de la Herradura queda como colista del torneo, sin unidades, con un gol a favor y cinco en contra. En la próxima fecha, aún no programada, deberán visitar a Fernández Vial en Concepción, donde Arrué espera contar ya con los ausentes por el coronavirus y los retornados tras las expulsiones en San Vicente de Tagua Tagua.

Ficha del Partido

Colchagua CD: Víctor Gálvez; Tomás González, Cristóbal Muñoz, Jesús Arancibia, Williams Muñoz; Kevin Gómez, Joaquín Llanos (82’, Yerko Manríquez), Francisco Pizarro; Ángel Melo, Junio Lopes (62’, Matías Pinto), Frank Fernández. DT: Francisco Arrué.

Independiente de Cauquenes: Cristian Guerra; Diego Díaz, Luis Díaz, Javier Guzmán; Gabriel Sandoval (85’, Juan Vega), Nicolás Carvajal (81’, Vicente Ramírez), Fabrizio Manzo (61’, Sebastián Muñoz); Felipe Escobar (81’, Cristian Aguirre), Nicolás Millán (62’, Sebastián Julio), Milton Alegre. DT: Elvis Aliaga.

Árbitros: Mathias Riquelme; Jorge González, Felipe Coñolef; Fabián Ramírez.

Amonestados: González, C. Muñoz (COL); Escobar, Julio

Goles: 0-1, 45’+2’, Escobar; 1-1, 71’, Melo; 1-2, 78’, Alegre; 1-3, 78’, Alegre.

Estadio: El Teniente, Rancagua.