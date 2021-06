Por: Fernando Ávila F.

Desde este sábado la comuna de Rengo entro nuevamente a cuarentena, situación que lamentan desde la Cámara de Comercio, debido a la dificultades que trajo esta situación en la cuarentena anterior, donde la comuna estuvo 75 días confinada, con una serie de pérdidas económicas que tienen a muy maltraer al comercio establecido.

Leonardo Lovazano, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Rengo, aseguró que se trata de un tema que no va a terminar mientras no se realicen las fiscalizaciones como corresponden. Como Cámara, ya habían advertido que terminada la cuarentena anterior, llegaría una gran cantidad de comercio ambulante, con reducción de veredas, gente cerca una de otra, situación que lamentablemente se hizo realidad. Afirmó que cuando Rengo salió de cuarentena y la medida se mantenía en Rancagua y San Fernando, en el centro mantenía más de cien comerciantes ambulantes.

Es por ello que cree que con esta situación los únicos que “están pagando los platos rotos”, son ellos como comerciantes, por lo que están estudiando la posibilidad de colocar un recurso de protección contra el municipio, contactándose con abogados, ya que considera que son los grandes sacrificados, deben seguir pagando impuestos y son “los últimos que están en la fila”, sin ningún plan de ayuda concreto, lo que hace que muchos puedan quebrar.

El recurso legal sería por lo que asegura es por la nula fiscalización al comercio ambulante, ya que quienes se instalan no pagan impuestos, y frente a la contingencia, no quieren nuevamente estar 70 u 80 días cerrados. “Mientras exista esto, no solamente en nuestra comuna, ya que también es en la grandes comunas, así nunca vamos a terminar con la pandemia. Mientras tengamos espacios reducidos, siempre vamos a tener contagios altos”, dijo el dirigente.

UN TIEMPO SIN CUARENTENA

Tras la salida de la anterior cuarentena, la situación de comercio mejoró un poco, ya que coincidió con la semana previa al Día de la Madre y con el retiro del tercer 10 por ciento, hecho que vino a ayudar en parte las alicaídas arcas de los comerciantes renguinos. Pese a ello como comerciantes han apreciado una recesión económica, debido a que en todos los rubros las materias productivas se han encarecido, no existe mano de obra para producir lo que se producía antes, lo que a su juico se traduce en un desmedro del comercio minorista al no haber circulante. Agrega que han apreciado que la gente está utilizando tarjetas de crédito, situación que no había sucedido, por ejemplo, en el primer retiro del 10 por ciento. “Eso indica que la gente se está endeudando y es preocupante para lo que se viene”, dijo el dirigente.

Lamentablemente prevé cierre de locales, incluso indicó que en la galería donde él trabaja, ya hay dos o tres locales que cerraron, situación que cree que en las próximas semanas se pueda repetir en el centro de la comuna, con letreros de arriendo. “Es totalmente insostenible, las autoridades no nos escuchan”, dijo Leonardo Lovazano.

LA REALIDAD DE RANCAGUA

También conversamos con el Presidente de la Cámara Regional, Servicios y Turismo de O’Higgins, Rodrigo Zúñiga, quien se refirió a la realidad que vive Rancagua, comuna en cuarentena. Adujo que no están de acuerdo con la medida que nuevamente impone la autoridad sanitaria, ya que “la encontramos al menos muy criticable, puesto que encontramos que no es tan cierto que sólo la apertura del comercio es lo que hace que los índices suban o bajen. Pensamos que lo más necesario ahora es hacer una fuerte campaña de sensibilización a nivel comunal, regional y nacional, haciendo un llamado a la gente a que no salga si no es de suma urgencia, que no se mueva de su casa, que haga el último pero gran esfuerzo. Por otro lado creemos profundamente que la falta de fiscalización en los centros comerciales y los centros de las ciudades hace que el comercio ambulante se instale como amo y señores de las calles y veredas, con esto aportan a que Rancagua siga en los primeros lugares de contagios a nivel país”, dijo.

Es por ello que piden a las autoridades que se preocupen más de este tema y actúen en conjunto para bajar los índices de forma importante, de manera de volver al trabajo lo antes posible, que es lo que la gran mayoría quiere y exige. “Por unos pocos sufrimos todos, eso no es justo. Pero insistimos que es solamente un tema de voluntad de las autoridades. Todos deben organizarse para fiscalizar que sólo estén abiertos los locales establecidos que venden productos esenciales, nada de kioscos, ni carritos ni ambulantes ni nada de eso. Y que la gente que transita tenga sus permisos correspondientes”.

Sobre la comuna de Rengo, la que también entró nuevamente en cuarentena indicó que “por ello muchos emprendedores optarán por cerrar sus puertas. En el caso de Rancagua, ya han cerrado muchos locales y lo más probable es que se sigan cerrando. Ésta maldita pandemia aún no se acaba”, aduce.

Sobre ayuda del Gobierno, indicó que el Estado a través del Gobierno ha entregado ayudas para las pymes, sin embargo, “lamentablemente que no ha llegado a todas las que lo necesitan. El Banco Estado ha tenido un rol fundamental en la entrega de ayuda, lo ha hecho bastante bien, pero hay que seguir acercándose a dicha entidad bancaria para revisar cada uno si son objeto de la ayuda estatal. Creemos que hay que seguir con mucha fe en que saldremos pronto de esta situación, para ello hay que seguir las indicaciones que nos entrega la autoridad sanitaria, vacunarse y cuidarse mucho”, dijo Zúñiga.