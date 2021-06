Ricardo Fuentes Lama

Director Ingeniería Comercial

Universidad Andrés Bello

El 6 de junio es el día del comercio, y se conmemora hace más de 50 años por lo importante que significa esta actividad en nuestra economía. El desempeño de esta ha superado las expectativas, el Indicador Mensual de la Actividad Económica (Imacec) de abril mejoró en un 14.1% respecto a igual periodo del 2020.

El Banco Central habla de que estas cifras se producen gracias a una mejor adaptación de los hogares y empresas a las restricciones sanitarias, pues en abril el 80% de la población estaba confinada por cuarentenas.

Si desglosamos la cifra por sectores productivos comparándolos con abril 2020, nos encontramos que precisamente el comercio es la actividad que más creció con un 33,1%, por otro lado, los servicios un 16,3% y la producción de bienes con un alza de un 3,8% en gran parte impulsada por la minería.

Abril es un mes clave para las proyecciones de crecimiento 2021, ya que permite ver el comportamiento de la economía bajo cuarentenas (el 80% de la población estaba en esa condición en esa fecha), escenario no muy lejano a volver según las cifras de contagios de las últimas semanas que no bajan. Considerando este elemento, las proyecciones de los expertos esta entre un 6 y un 7%, pero acercarse a un 8% para otros no es descartable, la OCDE en cambio espera un 6,7%.

Estamos en épocas de transiciones, y eso amerita a poner paños fríos a las expectativas a largo plazo, hoy el empleo no conversa con estas cifras, se espera que las cifras de desempleo recién se aproximen a lo que eran antes de la pandemia a fines del 2022, hoy hay dinamismo pero en el empleo informal, y los objetivos gubernamentales apuntan a dinamizar el empleo formal que es el necesario para reactivar la economía a largo plazo.

Por otro lado, hay incertidumbre política, elecciones presidenciales y el proceso constituyente generan incertidumbre y puede afectar la inversión para el próximo año, en donde las proyecciones son más cautelosas y están en torno al 3%, en donde se estabilizara y empezaremos a retomar los niveles de crecimiento pre pandemia.

Los resultados de la encuesta online Feedback, desarrollada a fines de mayo, señalan que el 55% de la población cree que la situación económica del país es mala/muy mala, y cuando se les pregunta cuales son los factores que afectan negativamente para tener esa condición, los resultados se distribuyen en forma equitativa, el 27 % señala que son la negativa del gobierno para disponer de mayores ayudas económicas a los sectores más necesitados, el 25% la falta de acuerdo entre los parlamentarios de distintos sectores políticos para aprobar nuevos impuestos a las empresas mineras y súper ricos, otro 25% señala que es por el resultado de las elecciones para la convención constituyente por la incertidumbre que genera para la inversión privada y el 23% la extensión excesiva de las medidas de confinamiento, , que obstaculiza la recuperación económica.

Es necesario entonces tener calma al ver los resultados económicos actuales, la percepción en los hogares es distinta, por lo que necesariamente debemos pensar en recuperación con calma y buena letra, y he de esperar que el comercio mantenga estos niveles de aporte a la economía nacional.