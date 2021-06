Por: Ricardo Obando.

Hace mucho rato que O’Higgins no jugaba tan mal. Si bien es cierto, en los partidos anteriores seguía sin ser la sombra del conjunto que deslumbró en el segundo semestre de la temporada anterior, lo del domingo por la noche en La Pintana fue lo más bajo del ciclo de Dalcio Giovagnoli en la banca rancagüina.

Frente a Deportes Melipilla, el equipo celeste no anduvo. Fueron superados en todas las líneas, los segundos balones casi siempre eran para el conjunto de la región Metropolitana, las ocasiones de gol corrieron justamente por cuenta de los “Potros” y su portero, Nicolás Peranic, fue un mero espectador.

En la cancha del municipal pintanino, que tan buenos recuerdos dejó en la temporada 2013 -fue la casa celeste en el torneo que lo coronó campeón- fueron borrados de golpe con tan mala presencia.

El funcionamiento aún no se consigue y mientras sumó puntos en las fechas precedentes, la máquina no necesitó aceitarse pues, los buenos resultados estaban escondiendo aquel problema.

Por eso, lo realizado por la escuadra de John Armijo, terminó desnudando muchas de las falencias que el “Capo” tiene. El circuito de creación no anda, Fernández como el armador se pierde en el medio sin compañía, los extremos no fueron capaces de desbordar al bloque posterior del conjunto dueño de casa, y en defensa, muchas dudas que esta vez Augusto Batalla no pudo contener como sí lo hizo en otros partidos. Salvo el trajín de Felipe Seymour, y el debut de Matías Belmar, nada más se puede destacar.

Ese desastroso primer tiempo, con tres tantos encajados en la puerta de Batalla gracias a la viveza de Gonzalo Sosa y Gustavo Guerreño, dieron cuenta del pésimo desempeño en cancha. Ni el gol de Facundo Castro sobre el término de las acciones, redujo las pérdidas que dejó la fecha 10.

EL ANÁLISIS DEL DT

Tras la negra noche en La Pintana, Dalcio Giovagnoli manifestó que toda la responsabilidad de lo visto en el campo de juego es de él y que “si me dices en qué se falló principalmente en el primer tramo del partido, defensivamente estuvimos muy desacoplados, tuvimos una línea defensiva con poca solvencia y lo hemos pagado caro”.

Junto con ello, recalcó que “nos faltó capitalizar, tal vez, los segundos balones, esos rebotes. Y ellos, estratégicamente, nos juntaron mucha gente por el sector izquierdo nuestro y lo padecimos. Tuvimos fallas muy poco habituales, que no veníamos cometiendo”.

Además, Giovagnoli expresó que “nos faltó la solvencia que el equipo venía teniendo en la mayoría de los partidos”.

De momento, y pensando en lo que será la participación en Copa Chile (se sortea el miércoles la ronda inicial, O’Higgins debutará en la segunda instancia), Dalcio agregó que “la prioridad nuestra es tratar de corregir ésto y de revertir”.

Finalmente, el estratega, comentó respecto a una consulta que le fue realizada sobre la opción de reforzar a este plantel pensando en el segundo semestre. En ese tema, fue enfático en indicar que “hay que analizarlo desde las fallas que hemos cometido, tuvimos muchas desconcentraciones, niveles de desatención también. Eso no pasa por traer uno o dos jugadores más, son fallas no se venían marcando”.

Ficha del Partido

Deportes Melipilla (3): Nicolás Peranic; Cristopher Barrera, Miguel Sanhueza, Gonzalo Lauler, Joao Ortíz; Alejandro Camargo, Carlos Suárez, Nelson Sepúlveda (88’, Brayan Garrido); Franco Ortega (72’, Juan Ignacio Duma), Gustavo Guerreño (77’, Matías Colosi), Gonzalo Sosa. DT: John Armijo.

O’Higgins (1): Augusto Batalla; Brian Torrealba, Diego González, Albert Acevedo (46’, Moisés González), Antonio Díaz; Santiago Romero (65’, Matías Belmar), Felipe Seymour, Ramón Fernández; Matías Meneses (46’, Facundo Castro), Marcelo Larrondo, Francisco Arancibia (77’, Iván Rozas). DT: Dalcio Giovagnoli.

Árbitros: Gustavo Ahumada; Alan Sandoval, Carlos Venegas; Omar Oporto.

VAR: César Deischler, Felipe Jara.

Amonestados: Sepúlveda, Sosa (MEL); Torrealba, D. González, Larrondo (OHI).

Goles: 1-0, 7’, Sosa; 2-0, 21’, Guerreño; 3-0, 39’, Guerreño; 3-1, 85’, Castro.

Estadio: Municipal, La Pintana.