Por: Ricardo Obando.

Desde que la ciudadanía le entregó la primera mayoría para asumir prontamente como nuevo alcalde de San Fernando, Pablo Silva Pérez, prácticamente no ha tenido descanso.

A días para asumir el mando de uno de los municipios más cuestionados de la región, el edil electo -como independiente- sostuvo una entrevista con El Rancagüino para tratar diversos temas de interés, más cuando ya está en vías de desarrollo el proceso de traspaso de mando.

Con una jornada que se inicia a las 8 de la mañana y culmina más allá de las 22 horas, las reuniones no se detienen porque, tendrá que ser la cabeza de un buque que, en los últimos años, ha ido navegando por aguas tormentosas.

“Ha sido un proceso largo primero para llegar a ser electo alcalde y desde ahí un proceso agotador, porque hay que preparar equipo directivo en las diferentes áreas de servicio de la municipalidad para iniciar el proceso de traspaso”, apuntó.

Y claro, si el día del encuentro con nuestro medio, tuvo su primera cita con el actual edil Luis Berwart, para comenzar la coordinación.

EL TRASPASO

En aquella reunión, que catalogó como amena, el saliente alcalde “me comentó varias cosas, el cómo se sintió el día que perdió, un poco defraudado me decía, porque esperaba un poco más”, dijo Silva.

Es más, añadió que “(Berwart) me señaló que hizo una gestión siempre pensando en que lo estaba haciendo bien, los problemas los asume por su responsabilidad política, asume la culpa de haber confiado demasiado, pero que son cosas que le quedan como experiencia”.

A lo anterior, agregó que “lo veo muy llano a que el traspaso sea tranquilo. Siento que el alcalde está con una disposición de hacer eso lo mejor posible”.

Junto con ello, el electo alcalde de San Fernando puntualizó que “me comentó de proyectos que fueron presentados (a financiamiento), algunos de ellos en RS, pero que faltan algunas cosas para que se puedan concretar. Eso me parece bien, y me comprometí con él a que cada programa o proyecto que haya presentado y que salga en nuestro gobierno municipal lo voy a invitar, porque hay que reconocer lo que hacen las personas también”.

Pero, hay un tema que la ciudadanía ha venido exigiendo desde hace años: transparencia. Al respecto, Pablo Silva Pérez comentó que “yo tengo un mandato de la ciudadanía, que quiere transparencia, que quiere saber qué es lo que pasó con los recursos de educación, más de 18 mil millones, qué es lo que pasó con los recursos que no se han rendido desde al área de salud, si es que hay o no deudas en la municipalidad. Tenemos que hacer una auditoria, porque necesitamos que la gente sepa desde dónde partimos nosotros y qué es lo que hay hoy en el municipio” y que “si hay alguna irregularidad, hay que entregarla al Ministerio Público y ellos determinarán las responsabilidades. Y si hay irregularidades, con nuestro equipo jurídico nos haremos parte, porque es un mandato ciudadano”.

POCO MARGEN DE MANIOBRA

Por primera vez, los nuevos alcaldes asumirán el municipio con un presupuesto ya hecho, en ejecución. Este hecho, recalcó Silva, “es un tema inédito, porque los alcaldes siempre asumían el 6 de diciembre el año anterior. Es decir, venía con un presupuesto trabajado desde octubre, pero siempre ese alcalde electo tenía menos de un mes para hacer una modificación a ese presupuesto para trabajar como corresponde el año que viene. Y esta vez no, nosotros llegaremos iniciándose el segundo semestre, con un presupuesto que lo preparó la administración que se va, que además haya cedido a la tentación de gastar más de lo que le correspondía. Por lo tanto, puede que nos dejen poco o nada de recursos para el resto de este año”.

Eso, enfatizó, “es un tema que me tiene bastante preocupado. El alcalde (Berwart) puso énfasis en que nos iban a entregar la municipalidad sin ninguna deuda. Yo no tengo porqué no creerle, pero tenemos que hacer una revisión de aquello, porque me enteré desde Prevención del Delito que hay alrededor de 73 millones de pesos que no se han rendido y que eso nos imposibilitaba de presentar nuevos proyectos destinados a la seguridad”.

En ese sentido, sentenció que “en los próximos días lo vamos a tener que ir transparentando, cuando vayamos con nuestro equipo a finanzas, a la administración municipal, a secplac, con el jurídico, para ver si eso es efectivo. Si hay cero deuda me voy a alegrar mucho, pero si la hay, veremos como llegar a acuerdo, reconociendo esa deuda para que nos sigan entregando recursos para la seguridad de nuestro vecinos”, y que “puede que nos dejen cero deuda, pero puede que nos hayan gastado todo el presupuesto, y ahí lo veo complicado. Vamos a tener que hacer mucha gestión, optimizar los pocos recursos que queden con creatividad y tratar de navegar en estas aguas un poco tormentosas hasta final de año, cuando tengamos que ver el presupuesto del próximo año”.

UN SAN FERNANDO MEJOR

Los días de las elecciones, y previo a ellos, se respiraba en San Fernando un aire distinto, de que el fin de ciclo estaba cerca, pero aquello tenía que ser ratificado por la ciudadanía. Sobre eso, Silva citó que “había un descontento con la actual administración, por una serie de temas que vienen sucediendo como una mala gestión administrativa y económica que nos ha endeudado como ciudad. La ciudadanía quería cambios y se dieron”.

También, argumentó que “yo percibí alegría en la gente, con esperanza de que haya un cambio en San Fernando, pero lo asumo. Ese apoyo ciudadano es una tremenda responsabilidad, para no defraudar a la gente, para empezar a trabajar por mejorar nuestra comuna en todos sus ámbitos, en todo el quehacer municipal dirigido al desarrollo de nuestros vecinos. Y, en una sola palabra, es esperanza”.

En los minutos en que avanzaba el conteo de votos, los resultados a boca de urna lo daban ganador. “De hecho me sorprendió. Las primeras mesas nos iban dando una tendencia, la opción que iba concitando más apoyo de la ciudadanía, y de repente me llaman de Chile Vamos, Alejandro (Riquelme), su candidato, quería juntarse conmigo y era temprano, recién iba el conteo del 30 por ciento de las mesas. Llegó a reconocer nuestro triunfo, a entregar sus buenos deseos. A continuación lo hizo Luis Orellana, de la Unidad por el Apruebo. Fue muy rápido todo, me llamó el alcalde, su gente más cercana. Ellos disponiendo su buena voluntad para iniciar el proceso de traspaso tranquilo. Al otro día me llamó también Pablo Orellana y Cristian Fabián Silva. Es un tema muy ciudadano, muy limpio y transparente”, hechos que valoró, por ser gestos ciudadanos y republicanos.

LOS PARTNER

Silva, como concejal en años anteriores, siempre tuvo una muy buena relación con la mayoría de los funcionarios municipales, quienes no se han sentido cómodos en la última administración, han señalado anónimamente.

Sobre este punto, Pablo Silva expresó que “ellos (los trabajadores municipales) también tienen cierta esperanza en que las cosas mejoren. Los funcionarios de planta, yo lo he visto, sienten que han sido relegados en muchos casos, o destinados a otras oficinas, donde ponen gente nueva, y no les dan mayores atribuciones. Ahí hay una pérdida de recurso humano importantísima, que sigue generando un gasto a la municipalidad porque hay que pagarle al funcionario nuevo y al antiguo también, porque no se puede menoscabar su trabajo, la Ley los protege”.

Planteó también que, “lo que yo quiero es que sean mis partner, ellos saben hacer este trabajo, darle la dignidad que corresponde, ponerlos en el lugar que corresponde y si nosotros tenemos que colocar un funcionario en alguna sección o en algún departamento de nuestra confianza, la idea es que pueda estar bajo o al menos paralelo con los funcionarios municipales. Para mi es tremendamente importante que utilicemos muy bien ese recurso humano (los funcionarios de planta municipal) y que también les demos dignidad, que los valoremos para que ellos puedan hacer un buen trabajo”.

CALMA Y CONFIANZA

Con el cambio de mando, fijado para el próximo martes 29 de junio, San Fernando tendrá que comenzar a levantarse, piensa el nuevo alcalde.

Pablo Silva Pérez, compartió una reflexión ya pensando en los desafíos que tendrá por delante. “Decirles (a los sanfernandinos y sanfernandinas) que estén tranquilos. Yo siento este apoyo que me dieron como una tremenda responsabilidad, que voy a dar lo mejor de mi para sacar a San Fernando adelante, que este es un trabajo que lo tenemos que hacer entre todos. Hace mucho tiempo, un ex presidente de Estados Unidos lo dijo para su país, que nosotros no tenemos que preguntarnos que va a ser la ciudad con nosotros, sino que es lo que nosotros podemos hacer por San Fernando. Creo que la tarea de todos hoy es tratar de levantar a nuestra ciudad. Les pido un poco de paciencia, que tengan mucha esperanza, pero un poco de calma para poder hacer todos los proyectos que se requieran para el desarrollo de nuestra comuna y en cada una de las localidades. Eso requiere de recursos, gestión, creatividad y lo podremos hacer desde el próximo año, cuando podamos trabajar con un presupuesto que lo hagamos nosotros”.

Finalmente, aseguró que los vecinos y vecinas “tengan confianza en que todos los recursos que entren a San Fernando se van a utilizar para el desarrollo de San Fernando. No se va a perder ningún peso, vamos a tener participación ciudadana y mucha transparencia para tranquilidad de nuestros vecinos”.

Alcalde independiente

“No tengo presión de ningún partido, eso me da la libertad de llegar con la mejor gente sin preguntarle de qué sector político es. Creo que se van a llevar muchas sorpresas en ese sentido, me interesa que esté la mejor gente, pero también me da la posibilidad de trabajar con todos los sectores políticos”, aseguró.

Es más, recalcó que “conozco a todos los parlamentarios de la región, tengo la capacidad de poder trabajar con todos ellos. Tenemos una figura de gobernador regional que está pronta a ser electa, no sabemos quién será. Yo ya estoy en conversaciones con ambos, porque uno puede tener cercanía con alguno, en términos de cercanía ideológica, pero ese es mi voto personal. Yo hoy represento a una ciudad y tengo que trabajar con ambos, porque no se cual de los dos va a llegar”.

Además, dijo que “yo estoy dispuesto a trabajar con todo el mundo para poder sacar a San Fernando adelante”.