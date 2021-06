Por: Ximena Mella Urra.

Ya que ninguno obtuvo más del 40% de los votos, este domingo 13 de junio se realizará la segunda vuelta de los gobernadores regionales entre los candidatos Pablo Silva Amaya (PS) y Eduardo Cornejo Lagos (UDI), quienes fueron las dos primeras mayorías en su papeleta el pasado 16 de mayo. Y para ello el Servicio Electoral (SERVEL) afina los últimos detalles para una nueva elección en pandemia.

“El calendario electoral de este año es bastante ambicioso pero lo hemos ido sorteando afortunadamente bien”, manifestó a #DiarioElRancagüino, el Director Regional del Servel, Rodrigo Díaz Oyarzún. Cabe recordar que el próximo 18 de julio se realizarán las primarias presidenciales y parlamentarias; el 21 de noviembre serán las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales, mientras que el 19 de diciembre será la eventual segunda vuelta de la elección presidencial.

Según el representante local del organismo, la pasada mega elección de mayo fue sorteada sin inconvenientes. “Fue difícil, una prueba de fuego para el servicio electoral porque fue una elección en dos días que nunca había ocurrido, con un alto grado de seguridad para los materiales que debían quedar en los locales y para eso se debió crear un cuerpo de personas de distintas instituciones”, relató.

Esta segunda vuelta tiene algunas características especiales. Se utilizará el mismo Padrón Electoral elaborado por el Servicio Electoral para la elección de mayo y se mantendrán los mismos actores que trabajaron en ella. Los vocales serán los mismos aunque no serán nuevamente notificados, ni tampoco deberán realizar la constitución de mesas el día anterior, por lo que solo deberán presentarse el mismo domingo a primera hora.

“La función de vocal es un acto obligatorio. En caso contrario, las personas que no van y no se excusan serán denunciados por la Junta electoral correspondiente a los Juzgados de Policía Local”, manifestó Díaz. Si por ejemplo, el vocal se encuentra enfermo o contagiado de Covid 19, “debe dar las excusas correspondientes al delegado del local de votación o si no puede concurrir, debe guardar los antecedentes para mostrarlos ante el Juez de Policía Local”, agregó el representante regional del Servel.

Los locales de votación y las mesas también serán las mismas sin ningún cambio, por lo tanto, en la Región de O’Higgins volverán a funcionar las 2.325 mesas distribuidas en 146 locales y a cargo de 11. 625 vocales ya designados, más los 30 colegios escrutadores.

En tanto el horario será también entre las 8 de la mañana hasta las 18 horas, alargándose solamente si hay votantes esperando en fila para sufragar.

En cuanto al protocolo sanitario para hacer frente al Covid 19, se mantiene tal como lo han utilizado en los pasados procesos eleccionarios durante la pandemia. “Se le pide a las personas que vayan con su mascarilla y su lápiz pasta azul. No se puede ir acompañado a menos que sea el caso por ejemplo la atención de un menor”, indicó finalmente Rodrigo Díaz y recordó que desde el año pasado cuentan con facilitadores encargados de velar porque se cumplan todas las condiciones sanitarias para que este proceso se realice de forma segura.

Horario de votación

-Desde las 8:00 hasta las 18:00 horas del domingo 13 de junio, siempre y cuando no haya personas esperando para sufragar.

-Tendrán preferencia para acceder a las mesas de votación y sufragar durante todo el horario de votación: las mujeres embarazadas, personas con algún tipo de discapacidad, electores que requieran ser asistidos y adultos mayores de 60 años.

-Servel recomienda y sugiere a los adultos mayores de 60 años que concurran a sufragar entre las 14:00 y 18:00 del domingo 13 de junio, debido a que esos son los horarios de menor concurrencia de electores y cuando se producen menos aglomeraciones.

¡RECUERDA!

Al llegar los vocales solicitan el documento de identidad (cédula o pasaporte) las que pueden haber vencido a contar del 1 de octubre de 2019. Este debes dejarlo sobre la mesa para impedir el contacto. Puedes sanitizar tus manos con tu propio alcohol gel o el disponible sobre tu mesa. Debes alejarte nuevamente y retirar tu mascarilla por tres segundos, para que puedan comprobar tu identidad.

Los vocales anotarán en el Padrón de Mesa el número de serie de cada talón de la cédula electoral, y te entregarán la cédula electoral correspondiente y el sello adhesivo. En caso de no haber llevado lápiz puedes pedir uno y con ese mismo debes firmar el Padrón de Mesa. Al salir de la cámara secreta sólo deberás mostrar el voto a la mesa (doblado y sellado) para que corroboren que el número de serie corresponde a la cédula entregada. Tras su revisión, te autorizarán a cortar la colilla con el folio, la que deberás depositar donde te indique. Luego depositas tu voto sellado en la urna. Finalmente, debes recuperar tu documento, desinfecta nuevamente tus manos y dirígete de inmediato a tu hogar. No podrás permanecer más tiempo en el local de votación.