Por: Patricio Miranda Humeres / Fotos: Nico Carrasco.

El primero de abril, Paola Delgado inició sus funciones como parte del personal de aseo en el Hogar Catalina Kentenich de Rancagua. Tanto ella como su hija habían postulado para trabajar en la residencia administrada por la Fundación María Ayuda, pero solo la convocaron a ella. “Menos mal a mi hija no la llamaron y no tuvo que vivir todo esto”, dice Delgado, quien continúa ligada a la institución, pero hoy está con licencia médica. Eso sí, una vez acabe su receso, adelanta que no tiene intenciones de volver.

Y es que la mujer asegura que tras dos meses de trabajo en el hogar, no pudo soportarlo más. “Empecé a ver y escuchar maltrato hacia los niños, robos que se venían haciendo hace mucho tiempo atrás y no se informaban”, dice Delgado. “¿Y qué iba a hacer yo, seguir aguantando?”.

Un hogar con antecedentes

La residencia Catalina Kentenich es la misma que hizo noticia cuando, a fines de abril, un grupo de niños y niñas escaparon del recinto y fueron encontrados semidesnudos en una plaza.

La situación escaló al día siguiente, cuando estuvieron prácticamente todo el día en el techo y saltaban a la calle, colgándose de un poste de luz, hasta altas horas de la noche, cuando llegaron algunos de los padres y madres a buscarlos.

La controversia que rodeó al recinto reflotó informes de la Defensoría de la Niñez, donde solicitaba antecedentes por “posibles situaciones de explotación sexual comercial”, relacionadas a niñas y adolescentes de la residencia.

Todo esto detonó que no se renovara el convenio de Sename con la Fundación María Ayuda y que, en el intertanto, los niños y niñas que quedaron, junto al equipo de la ONG, fueran reubicados en las dependencias del antiguo Hogar de Menores Buen Pastor, también en Rancagua, que cerró sus puertas en 2012.

Y aún con el cambio de domicilio, continuaron las anomalías. El viernes recién pasado, dos adolescentes escaparon y fueron encontradas por Carabineros.

“Me dijeron que había que callar, porque estábamos todas en el mismo saco”

Paola Delgado había escuchado comentarios respecto a malos tratos en el Hogar Catalina Kentenich, pero necesitaba trabajar y decidió darle un voto de confianza a la institución. Con el pasar de los días, asegura, la buena imagen que vio ese 1 de abril comenzó a desmoronarse.

“Veía el maltrato. Los niños estaban mal cuidados, andaban sucios, llenos de piojos. Nadie tenía ninguna preocupación, nada de nada. Entonces, habiendo educadoras con todo a la mano para poder cuidarlos, no hacían nada”, acusa Delgado.

El traslado tampoco cambió las cosas. “En esta casa nueva, no sé quién fue la chistosita que les dijo a los niños que había una monja que enterraba a los niños en el patio. Viendo que se asustan con todo, que están susceptibles y tienen la sensibilidad a flor de piel”, dice. “Yo les decía que no, que cómo se le ocurrían esas locuras y me decían ‘no tía, si es verdad, aquí entierran a las guaguas’ ¿Qué son, educadoras o maltratadoras?”.

Además, Delgado asegura que “hace dos o tres semanas les robaron los tablets a los niños y no lo denunciaron. Esos tablets son con los que los chicos estudian, tienen contacto con los profesores y nada se hizo”.

La mujer señala que puso los antecedentes en conocimiento de sus superiores, pero la respuesta la desconcertó. “La directora me dijo que esto había que callarlo entre comillas, porque estábamos todos en el mismo saco, lo cual yo no lo aguanté, no lo soporté. Lo hice pensando que ella como directora iba a llamar a la PDI, a Carabineros o iba a hacer alguna denuncia y no lo hizo ¿Y qué iba a hacer yo, seguir aguantando?”, cuestiona.

Pero una de las escenas que más la marcó fue cuando habría visto a una niña de 11 años, sin supervisión, que tenía a un niño de 6 años, con autismo, con los pantalones abajo, en una pieza. Al sorprenderlos, la menor se habría hecho la desentendida y salió del cuarto.

“En el momento, no se lo comenté a la educadora de trato directo, porque no me parecía correcto si no estaba en el lugar. Así que lo comenté con la directora. Hicieron una reunión especial y se llevaron al niño, lo sacaron de la casa y aún así no han cambiado las cosas. Habiendo cuatro niños, no se la pueden”, lamenta la mujer.

Según trascendió, Delgado se reuniría la mañana del martes con la directora subrogante del Sename, para exponer su caso y presentar luego los antecedentes a la Fiscalía.

Contactada la Fundación María Ayuda, al cierre de esta edición aún no existía respuesta de parte de la ONG.