Por: Patricio Miranda H.

Las cifras respecto al estado nutricional infantil en Chile preocupan. Ya lo avizoraban estudios anteriores y el Mapa Nutricional 2020 de la Junaeb, terminó por evidenciar que 54% de los escolares del país tienen obesidad y/o sobrepeso.

El desglose revela, además que 64% de los alumnos y alumnas de quinto básico presenta sobrepeso u obesidad y que más de la mitad de los estudiantes de prekínder, kínder y primero básico están también en esa condición. En primero medio, en tanto, el porcentaje llega casi a la mitad: 47,8%.

Con aquel escenario en mente, en la Escuela Patagua Cerro, de Pichidegua, se preguntaron qué tanto podía influir la pandemia en el estado nutricional de sus estudiantes y un equipo liderado por el profesor de educación física, Ángelo Pino, buscó la respuesta.

“Anualmente en el mes de marzo diagnosticamos la antropometría de los niños, cómo llegan a partir de las vacaciones de verano, para planificar los objetivos de la clase de educación física”, señala el docente. “En 2019 fue el último año de ‘normalidad’ y en 2020 ocurrió toda esta lejanía, producto de la pandemia, de no ver a los chicos, de recurrir a la metodología remota, por lo tanto se empieza a generar esta duda de cómo estaban los chicos”.

Conscientes de que una evaluación por videollamada no iba a ser suficiente, Pino y su equipo movieron los hilos para citar, con todas las medidas sanitarias aseguradas y previamente conversado con la dirección del colegio y el Centro de Padres y Apoderados, presencialmente a los alumnos, por turnos, para realizar un diagnóstico más certero.

Los resultados reflejaron un aumento de 10% en los niños y niñas con sobrepeso y obesidad en el establecimiento, llegando este índice a 79% (ver infografía). “Obviamente, la gran misión nuestra es revertir esos resultados”, señala Pino.

Tareas pendientes

La idea detrás del estudio, señala Pino, es generar la conciencia necesaria para que padres y apoderados apoyen en la generación de hábitos deportivos en las y los escolares.

“Sin duda veníamos con una tarea pendiente y esta pandemia vino un poco a sobrecargar mucho más esa tarea y la labor de generar una vida saludable, que tanto queremos en nuestros niños y niñas”, plantea el docente. “Queremos hacer el llamado a los apoderados, que son quienes hoy tienen esa responsabilidad mayoritaria, en vista de que no todos los chicos vienen a la escuela o muchos de ellos están solo en sus casas. Por eso llevamos este número, esta muestra real y local, al apoderado de nuestra escuela. No le estamos llevando números ajenos o del país en general, sino que directamente de nuestra localidad”.

Por ello, postularon la investigación a revistas científicas y están haciendo las gestiones para ampliar el estudio a nivel comunal. “Ya estamos empezando a presentar este estudio a otras escuelas, para poder tomar una segunda muestra y ampliar esta percepción que nosotros logramos en el sector de Patagua Cerro”, puntualiza Pino.

Así, el profesor también aborda las tareas que considera pendientes en esta área. “Nosotros tenemos una como educación del movimiento, porque en estricto rigor, cuando educamos, somos quienes de alguna u otra manera tenemos que crear el hábito”, dice Pino. “En cuanto a la clase de educación física y salud, como primera cosa a mejorar, es que creo que demanda que los profesores encargados seamos más especialistas en cuanto a la edad”.

Para el profesional es importante “que en el futuro se logre un cambio desde la escuela, que existan profesores que se especialicen en rangos etarios menores, que se dediquen exclusivamente al área de motricidad en esas edades donde está el proceso de iniciación deportiva y también que haya profesores que trabajen con las edades donde ya hay dominio de un implemento y se desencadene esa cultura deportiva, que formemos un deportista autónomo. Ahí estamos muy al debe”.

El compromiso en el hogar también es un punto que Pino releva. “Desde el punto de vista de los padres, creo que no es secreto para nadie que las condiciones laborales muchas veces no fomentan esta cultura de llegar a la casa y realizar alguna actividad física al aire libre, recorrer las áreas verdes, los parques, ir al cerro, acercarse a los estadios. No tenemos esa cultura y muchas veces las escuelas nos vemos atados de manos, porque podemos hacer todas las mejoras, pero sin duda requerimos como pilar fundamental el compromiso parental”, dice.

Pero Pino también cree que debe haber reformas, por ejemplo, en la malla curricular y apunta a que el Currículum del futuro “debiera tener una asignatura de nutrición, prevención de lesiones, aparte de una clase propiamente tal de motricidad”.