El lunes de esta semana la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en ingles) aprobó el uso de un nuevo medicamento para el tratamiento de las etapas tempranas de la enfermedad Alzheimer. El compuesto llamado “Aduhelm (aducanumab)” fue generado y probado en colaboración entre las empresas Biogen (USA) y Eisai (Japón), y es el primer fármaco en ser autorizado para atenuar los síntomas de esta enfermedad desde 2003.

El Alzheimer es una afección neurodegenerativa irreversible, asociada a la edad, caracterizada clínicamente por una pérdida gradual de las funciones cognitivas que conllevan finalmente a la muerte. Esta patología presenta una alta incidencia a nivel mundial, principalmente en adultos mayores de 60 años y que en Chile alcanza entre un 5% y 7% Considerando que a nivel mundial se ha incrementado significativamente la población mayor a 50 años, el número de pacientes con algún tipo de demencia como la enfermedad de Alzheimer solo aumentará en los próximos años. Pese a que esta patología fue descrita hace más de un siglo, aún no se conoce a cabalidad las razones que conllevan a su manifestación clínica, esto ha reducido enormemente la generación de tratamientos farmacológicos efectivos para revertir o desacelerar su progreso. Por lo anterior, la aprobación de Aduhelm abre una ventana de esperanza para los millones de personas a nivel mundial.

El fármaco se desarrolló para pacientes con deterioro cognitivo leve, no demencia grave, y su objetivo es ralentizar la progresión de la patología, no solo aliviar los síntomas. La aprobación de Aduhelm se basó en los resultados de dos ensayos clínicos de fase 3. En los enfermos se observó que el tratamiento disminuye significativamente los niveles de uno de los marcadores característicos de la enfermedad de Alzheimer: los agregados de la proteína beta-amiloide, que se acumulan a nivel cerebral y que – al almacenarse en el espacio extracelular – afectan la conectividad y función de las neuronas, generando finalmente la muerte de éstas Sin embargo, los resultados de Aduhelm sobre los síntomas clínicos son algo controversiales, ya que en uno de los estudios se observó una mejora en las capacidades cognitivas de los pacientes, mientras que en el otro no se advirtió un efecto significativo. Lo anterior significa que, pese a la aprobación por parte de la FDA, se deben seguir realizando estudios destinados a establecer su real eficacia.

La aprobación de un nuevo fármaco contra el Alzheimer abre la ventana al desarrollo de nuevas terapias contra esta patología, pero aun es necesaria la realización de nuevos estudios para poder mejorar su tratamiento. Sin embargo, todavía tenemos mucho por hacer ya que recientemente se ha establecido que hábitos de vida saludable tales como: realizar ejercicios o alimentarse en base a la dieta mediterránea, entre otros, disminuyen significativamente los riesgos de sufrir esta patología y, por el momento, estos hábitos representan nuestra mejor herramienta para disminuir la incidencia de esta enfermedad.

Dr. Pedro Cisternas Fuentes

Profesor Asistente

Instituto de Ciencias de la Salud

Universidad de O´Higgins

Rancagua