Desde un tiempo a esta fecha, la positividad del examen PCR se mantiene a niveles preocupantes, dando claras señales de que la pandemia no tiene mayor interés por dejar nuestro país. La media móvil semanal se ubica entre los 7000 y 8000 casos, similar a la segunda ola ocurrida entre marzo y abril, arrojando como cifra total a la fecha casi 1.500.000 contagiados y sobre 30.000 muertes a raíz de Covid-19. Entre las regiones más afectadas está la nuestra, O´Higgins, donde no solo hay gran cantidad de casos, sino además nos aproximamos cada día más al dilema de la última cama UCI. ¿Notan lo complejo? Aquello significa que un paciente grave, si el panorama sigue empeorando, no tendrá una cama para recibir los cuidados necesarios, elevando exponencialmente el riesgo de muerte.

Semejantes cifras presentan un acompañante pernicioso que a diario adquiere más poderío: la menor preocupación generalizada. Aquello no debe mirarse desde la óptica simplista, pues esta especie de “relajo” no tiene como causa originaria la irresponsabilidad, sino una más a fondo: el agotamiento. Estar por largos meses con restricciones de movilidad, compatibilizar quehaceres del hogar con estudios y/o trabajo y sobrellevar una crisis económica, sin lugar a duda, pasa la cuenta, siendo completamente válido el querer “desconectarse” momentáneamente. No obstante, al hacerlo suelen infringirse normativas sanitarias, siendo ahí donde radica el problema, ya que trae consigo el aumento de contagios en días venideros.

Actualmente, la sociedad es principalmente protegida por un único y gran defensor, compuesto por el personal de la salud en su conjunto. Son ellos quienes a diario atienden pacientes de todo tipo, y tal vez más de alguno dirá que es su labor y para eso los preparan, pasando completamente por alto que la pandemia exacerbó el número a niveles jamás antes vistos, debiendo sobreexigirse día tras día para brindar el mejor servicio posible. Aquello, más temprano que tarde, terminará por dejar sin fuerzas a nuestro luchador, los funcionarios de la salud, pues, tal como nosotros, son personas con energía limitada. Ante eso, no basta con solo agradecerles, porque el mayor regalo que podrían recibir es una atenuación en su carga laboral, traducida en la disminución de los contagios. El cómo cada uno puede contribuir, es simple: cumpliendo medidas sanitarias y saliendo solo si es estrictamente necesario, ya que si nosotros tenemos la salud mental al límite, el personal de la salud hace tiempo está colapsado física, mental y emocionalmente. Para cerrar, dejo la siguiente frase: “Si no prestamos atención cuando el tronco cruje y seguimos sobrecargándolo, luego no nos quejemos si todo se derrumba”.

Javier Osorio O.

Ex Vicepresidente Interno Federación de Estudiantes USS, sede Santiago

Estudiante de Derecho