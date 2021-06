PABLO SILVA (PS): “Queremos hacer las inversiones que la gente necesite en su territorio”

¿Dónde estarán puestos los esfuerzos al asumir?

“Hay dos instancias. Primero, con el funcionamiento de la región de cómo está con la pandemia, vamos a llegar con un proyecto bajo el brazo, para proponer al Core, para entregar alimentación a muchas familias que no han recibido ningún tipo de ayuda. Hay más de 110 ollas comunes alimentando con su solidaridad a miles de mujeres y hombres de la región y creemos que hay que ir en ayuda de ellos.

Segundo, la reactivación de la región. Uno de nuestros focos va a ser el turismo, y eso va de la mano con la cultura, el patrimonio y la artesanía. Vamos a colocar los recursos para reactivar e ir en ayuda de todos los microempresarios y emprededores que lo han pasado muy mal todo este tiempo.

También hemos conversado con los alcaldes de Machalí y Rancagua, sobre el problema de la conectividad entre las dos comunas. Vamos a hacer un trabajo en conjunto, donde estarán involucrados los equipos municipales, los nuestros y, por supuesto, otros actores como el MOP o el Ministerio de Transportes, para buscar soluciones lo antes posible para la conexión tan compleja que hay entre Machalí y Rancagua”.

Como Gobernador tendrá una responsabilidad importante en la inversión ¿Cuáles serán esos proyectos inversiones a largo plazo?

“Aquí hay un área metropolitana en Machalí, Rancagua, Graneros, Olivar, donde se tiene que integrar todo y vamos a hacer mucha inversión de conexión. Hay obras que ya están en estudio y tendremos que conversar, con mucha participación ciudadana, qué es lo que queremos de esta conurbación.

También recorrí el secano costero y queremos hacer las inversiones que la gente necesite en sus territorios. Hay que cambiar esa lógica de qué quiero hacer yo, cómo hacerme famoso o pasar a la historia, no. Uno es coordinador de los esfuerzos y necesidades de la comunidad, por lo tanto, haremos consultas ciudadanas y conversaremos con las autoridades locales.

Nos interesa que la decisión la tomen sus actores, que sean partícipes, que opinen de lo que quieren, no puede ser que sigamos con esta centralización, porque queremos que la comunidad impulse el desarrollo, participando activamente y definiendo lo que quiere hacer. No tenemos problema en repartir el poder con las comunidades y no solo con otras autoridades.

¿Cómo esperaría se recuerde el sello o legado de su gestión?

“No espero un reconocimiento especial, sino a nuestro equipo, porque vamos a cambiar la forma de hacer política, vamos a escuchar activamente a los distintos actores, no solo a las autoridades edilicias de las 33 comunas, sino también a su comunidad, a los movimientos sociales que están en la región, vamos a integrar a todo el mundo.

Vamos a tener una oficina de participación ciudadana pero también una de diversidad, porque también tenemos que darle cabida a aquellos que están más postergados, que también tienen sus derechos. Firmamos un convenio con el mundo mapuche. Hay más de 60 mil mapuches aquí en la región y nos interesa que puedan preservar sus tradiciones y tener una vida integrada en la región de O’Higgins. Son tiempos distintos, donde la ciudadanía ha hablado en las urnas y tenemos que entregar una apertura a toda la sociedad.

Micrófono abierto

“Reiterar la importancia que la gente participe y decidan lo que quieren de la región, que otros no decidan por ellos. Es un voto muy sencillo, con dos alternativas que representan dos visiones completamente distintas, una de este gobierno, de Chile Vamos, y otra de la Unidad Constituyente del mundo que votó por el Apruebo.

Van a demorar dos minutos en votar, por lo tanto los invitamos a este domingo 13 de junio a que participen activamente”

Eduardo Cornejo (UDI): “No da lo mismo quién sea el próximo gobernador regional, tiene que tener las competencias”

¿Dónde estarán puestos los esfuerzos al asumir?

“Lo primero que está considerado es una reunión de trabajo con los 33 alcaldes y alcaldesas de la región, para atender la condición de la pandemia en cada una de las comunas, pensando en la situación sanitaria, de orden social y en ver inmediatamente cómo, desde el Gobierno Regional, vamos a desarrollar la inversión para enfrentar la reactivación económica de las comunas.

Vamos a tomar esos lineamientos generales para disponer de la inversión en la región”.

Como Gobernador tendrá una responsabilidad importante en la inversión ¿Cuáles serán esos proyectos inversiones a largo plazo?

“Tenemos definido, en una primera instancia, poner los recursos del Gobierno Regional para reactivar la economía ahora que vamos a poder focalizar los recursos. Esa es una facultad que va a tener el gobernador, a través del proceso de transferencia de competencias, de focalizar los recursos que se transfieran para los programas de inversión de Corfo, Sercotec y del Fosis.

Y todo lo que diga relación con infraestructura de la región, va a permitir generar empleo a través de la ejecución de obras de distinta naturaleza, de saneamiento sanitario (agua potable y alcantarillado), de conectividad vial y también digital, porque hemos destinado los primeros $15 mil millones para comenzar el proceso de conexión para 120 zonas apartadas rurales de nuestra región. Esa es la primera etapa y el compromiso es cuadriplicar esa inversión.

¿Cómo esperaría se recuerde el sello de su gestión?

“En primer lugar, el desarrollo integral del territorio, pensando que efectivamente tenemos que invertir en infraestructura, pero tenemos considerada mucha inversión en desarrollo humano, en las personas y habitantes de nuestra región, para rescatar las capacidades y talentos, que son muy importantes para aportar al desarrollo del territorio.

Esto, principalmente, a través de programas de inversión que tengan por objetivo abrir oportunidades, sobre todo a los profesionales jóvenes que quieren emprender. Los emprendimientos van a ser muy importantes, al igual que el turismo. Creemos que tenemos características como región que nos pueden abrir un potencial importante a través del turismo como un eje de desarrollo social y económico.

Por otro lado, cuando hablamos de desarrollo humano tenemos considerado, precisamente, que el arte, la cultura y el patrimonio sean también parte importante del trabajo que va a desarrollar el gobierno regional, para enlazarlo con el ámbito turístico.

Hay dos áreas que, fundamentalmente, queremos llevar adelante en el ámbito social. Una dice relación con la violencia contra la mujer, donde vamos a desarrollar programas de protección en conjunto con Sernameg, asistencia integral para las mujeres víctimas de violencia y también abrir un canal de emprendimiento, que se va a llamar Mujer Emprende O’Higgins, para que mujeres que dependan económicamente del hombre puedan disponer de un programa que les va a ayudar a generar sus propios ingresos.

Y lo otro tiene que ver con el ámbito de la discapacidad. Nuestro plan tiene por objetivo dar cobertura al 100% de la demanda de ayudas técnicas de la región.

Además, asistir a las familias de las personas con discapacidad, que muchas veces porque cuidan, no pueden trabajar, se ven enfrentadas a una carga física y psicológica muy importante. Tenemos también que desarrollar el ámbito de la educación de estos niños y tenemos una idea muy innovadora, que me la propuso una joven profesional de esta región que es, a través del arte, desarrollar talentos en las personas con discapacidad.

Por otra parte, tenemos considerada de manera formal, en la estructura del funcionamiento del Gobierno Regional, la participación ciudadana en el Consejo de la Sociedad Civil, donde sus representantes trabajarán directamente con el gobernador, para aportar su visión, ideas, desarrollar propuestas y también para que reciban el estado de avance del cumplimiento de los compromisos. Las autoridades electas por votación popular tienen que acostumbrarse a rendir cuentas periódicas y permanentes de cómo se están utilizando los recursos de todos los habitantes de la región”.

Micrófono abierto:

“Queremos hacer una especial invitación a los habitantes de nuestra región, a nuestros vecinos y vecinas, para que voten por un gobernador que sea de nuestra región, que conozca profundamente el territorio, los problemas más importantes que tenemos en cada uno de los rincones de nuestra región y tenga la capacidad de trabajar en terreno con las autoridades locales. También que conozca la realidad del territorio a través de los dirigentes y esa relación directa con la comunidad.

Y por último, no da lo mismo quién sea el próximo gobernador regional. Tiene que tener las competencias, las capacidades e, indudablemente, el conocimiento de la estructura del gobierno regional para llegar con los recursos necesarios para solucionar de manera concreta los problemas más importantes de nuestra región”.