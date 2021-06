Cuando se avanza hacia la realización de una nueva constitución uno de los temas que siempre surge en la antesala de una elección es la obligatoriedad del voto, dada la baja participación en elecciones pasadas.

Así, nueve años después de que fuese aprobado el voto voluntario se plantea volver a la obligatoriedad. Diputados de la oposición reimpulsaron un proyecto de ley ingresado en 2020 que repone el voto obligatorio, el cual se encuentra en la Comisión de Gobierno Interior y ya fue aprobado en mayo en general por la Cámara de Diputados con 107 votos a favor.

Se plantea volver a la obligatoriedad como una manera de asegurar una mayor legitimidad al sistema político en general. Este argumento que, si bien puede ser válido, olvida que gran parte de la culpa de la baja participación la tienen los propios políticos al no haber sido capaces de encantar a amplios sectores de la población para que concurriesen a votar, y el propio Estado de Chile que en algún momento pensó que eliminar las clases de historia, o las horas de educación cívica no traerían consecuencias. El voto voluntario fue el precio a pagar por la inscripción automática cuya implementación estuvo plagada de errores.

También olvida que otra forma de fomentar el voto es facilitar el acceso al mismo. En tiempos de pandemia donde hasta los juicios o las sesiones del congreso se realizan de manera telemática poco se entiende no avanzar hacia un voto electrónico, votar en días distintos o en el local de votación más cercano y no en el que el sistema me designa.

Al mismo tiempo, la decisión voluntaria de muchos de no votar también es un mensaje. Por ejemplo puede significar que simplemente que las opciones electorales no me representan, en este escenario desde quienes plantean la necesidad de la obligatoriedad del voto señalan que los electores tienen la posibilidad de votar entonces nulo o blanco, pero en la práctica esta opción no trae ninguna consecuencia, porque igualmente alguien saldrá electo.

En este sentido se podría explorar la opción que ante una mayoría de votos nulos se debería llamar a un nuevo proceso con nuevos candidatos, al mismo tiempo que existan reales posibilidades para que un independiente fuera de lista pueda ser elegido sin necesidad de ir en una lista que lo hace entonces someterse al sistema de partidos políticos.

Sin embargo, no deja de ser cierto que una democracia viva necesita de una alta participación para que se resuelvan materias fundamentales para el país, y que este nuevo marco nos identifique a todos. El sufragio es un deber ciudadano y también un derecho, pero si no se educa sobre la importancia del voto, no se notan cambios, o los políticos siguen con los mismos discursos o el sistema electoral sigue propiciando las elecciones con votaciones muy bajas, arrastrados por compañeros de listas más votados, por muy obligatorio que sea el voto no se garantiza una alta participación y cuando el tema atrae e importa, como en el pasado plebiscito, la participación sube.

Entonces, si bien el voto obligatorio parece ser una medida sensata, y que ya no correrá bajo ninguna circunstancia este fin de semana, no hay que olvidar que solo sería una medida transitoria que solo ataca a los síntomas y no a la causa radicada en una entendible y profunda desconfianza popular en la política. Esperamos que este fin de semana, pese a la pandemia, seamos masivamente desmentidos por una gran participación.

Luis Fernando González

Sub Director