Este viernes se publicó oficialmente las llaves de la Copa Chile 2021 en su ronda inicial. Es así como, el martes y miércoles de la próxima semana se disputarán 14 encuentros que darán igual número de ganadores que se enfrentarán a elencos de la Primera División.

En ese sentido, O’Higgins de Rancagua tendrá que esperar para conocer a su rival en la segunda ronda. Los que si jugarán en la fase 1 serán Deportes Santa Cruz, Colchagua CD y General Velásquez. Los Unionistas, elenco de la Primera B, se trasladará hasta San Fernando para visitar a su tradicional rival en una nueva edición del “Clásico Huaso”. Aquel encuentro quedó fijado para las 15 horas del martes en el estadio Jorge Silva Valenzuela.

Por su parte, el conjunto de San Vicente de Tagua Tagua será dueño de casa frente a Rangers de Talca. Ese juego se desarrollará también desde las 15 horas, pero en el estadio Augusto Rodríguez.

En tanto, los otros partidos de la jornada serán:

Cobreloa vs Deportes Copiapó; Deportes Limache vs Barnechea; Deportes Colina vs Santiago Morning; Deportes Recoleta vs San Luis; Deportes Valdivia vs Puerto Montt; Deportes Iberia vs Deportes Temuco; Rodelindo vs Coquimbo Unido; Fernández Vial vs Independiente; Deportes Concepción vs Universidad de Concepción; Deportes Iquique vs San Marcos; San Antonio Unido vs Unión San Felipe, y; Lautaro de Buin vs Magallanes.