Con relativa “normalidad” y sin estupor mediático, se recibió la noticia de que el lunes 7 de junio de 2021, se reportaron 6.958 nuevos casos de COVID-19, a pesar de que esa sola cifra ya supera el record de casos de 2020 (6938 el 14 de junio de 2020).

Considerando que el promedio de casos de los lunes de mayo 2021 fue de 5.610, la cifra de este primer lunes de junio, viene como un mal augurio de lo que está por venir. Hace algunos días el Ministro dijo que había que dejar de mirar las cifras, pero con un promedio de 44.251 casos activos en los últimos 14 días, es difícil hacerlo.

A pesar de los esfuerzos en vacunar masivamente, pareciera que la velocidad con que la población es inoculada, es menor a la velocidad con la que el virus se replica. Actualmente la circulación viral es la más alta observada a nivel nacional, desde que se inició la pandemia.

Llegamos a una situación tan crítica que no hay margen para enfermar. Si alguien tiene un accidente grave, es poco probable que lo envíen de vuelta a su casa, pero seguramente lo tendrán un buen par de horas en un Servicio de Urgencia, en condiciones deficientes, a la espera de que el personal de salud haga los malabares que viene haciendo desde hace meses, para hallarle una cama.

¿Cómo se sale de esta situación? La respuesta es compleja. Se tienen más certezas de lo que no se debe hacer, más que de lo que hay que hacer. Por lo pronto, y es evidente que, ante tamaña crisis, no es momento de entregar “laureles” a nadie que nos haya conducido a esta compleja situación. Al contrario, resulta fundamental un cambio de gobernanza. Hasta ahora la toma de decisiones no ha sido buena, la estrategia hospitalocéntrica de 2020 y el levantamiento de restricciones bajo un paraguas permeable de una campaña de vacunación 2021, ha dejado ver que, para abordar un problema de salud pública hay que hacer esfuerzos múltiples y muchas veces poco vistosos.

Entre tanto por hacer, hay una medida que ha sido absolutamente insuficiente: la Trazabilidad. Trazar un grupo de contagio implica identificar el caso, calcular periodo de contagiosidad, pesquisar nexos epidemiológicos y localizar a los contactos, para finalmente derivar/aislar. No es algo que se haga en pocos minutos. Se requiere dedicación exclusiva. Imagine cuánto personal se necesita para trazar 48 mil casos activos.

Sin una robusta estrategia de trazabilidad, seguiremos llegando tarde a cada caso y esta pandemia seguirá socavando cada uno de los aspectos de nuestra sociedad.

PhD. Claudio Olmos G.

Académico Escuela de Medicina UNAB / Coordinador de Investigación Clínica INDISA