Por: Gisella Abarca.

La Chilla, es la imagen principal del tercer mural inaugurado recientemente en la tranquila comuna de Coinco, representando así a la localidad de Chillehue, que toma su nombre del Mapudungun “lugar de Chillas”, animal que por mucho tiempo pobló sus tierras. Colorido mural que plasma, además, los extensos campos de cultivos y bello paisaje característico del sector.

El trabajo a cargo de la artista Marcela Aguilar, puede ser admirado por la comunidad pues ya se encuentra a un costado del teatro municipal, en el centro de la comuna.

Esto es resultado de un trabajo colaborativo con sus habitantes, así lo resaltó su creadora en la ceremonia “Esto me emociona mucho y lo dije cuando inauguramos la primera etapa. Hoy lo recalco me siento muy agradecida por esta hermosa oportunidad que me han permitido ser un canal de todas las personas que han participado en este este proceso, vecinos de la localidad tuvieron un rol fundamental, esto es trabajo de meses, la ruta de a poquito va creciendo y espero que sea un lugar de encuentro”, destacó la artista Marcela Aguilar.

A la ceremonia asistieron autoridades comunales, entre ellas el administrador municipal Héctor Orellana, el actual concejal y alcalde electo Juan Abarca, la encargada del Departamento de Cultura y Turismo, Marina Tonelli, el vicesúper intendente de Bomberos, Sergio González, mientras que la comunidad debió ver la presentación del trabajo por los medios locales que transmitieron el evento ya que la comuna se encuentra en fase 2 debido a la contingencia sanitaria existente.

No obstante, la celebración distinta no estuvo ausente nuestro baile nacional, es así como Mariel Castillo y Sergio Cubillos, ambos integrantes del Club de Cueca San Nicodemo de Coinco, engalanaron la actividad.

En tanto, el administrador municipal de Coinco, Héctor Orellana, destacó que la nueva etapa es un proyecto muy significativo para la comuna “aquí queda plasmada la identidad de cada sector, y tenerlo en el casco céntrico de la comuna es importante, esta muralla se ha ido transformando en un icono, un arte visual, la ruta del mosaico termina este año con dos trabajos que serán parte de esta transformación que ha venido trabajando el municipio junto al departamento de Cultura y Turismo, y espero que vengan otros hitos que vendrán a fortalecer y harán más atractiva la comuna”.

LA RUTA DEL MOSAICO

El proyecto La Ruta del Mosaico con identidad local nace en el año 2019 con el fin de fortalecer la identidad de Coinco a través de murales que representa a cada una de las localidades que la conforman la comuna Copequén, Chillehue, El Rulo, Millahue y Coinco, y de esa forma ser una ruta turística. Es así, como en su primera etapa fue el turno de Copequén y Coinco centro, hoy se suma Chillehue y luego vendrán las localidades restantes de El Rulo para finalizar en Millahue.

“Estamos felices por poder inaugurar de manera presencial este hito y que se encuentra además dentro de las actividades que hemos preparado con motivo del Día del Patrimonio. Este proyecto nació en el año 2019 y fue logrado gracias a proyectos que financiaron esta idea y agradecemos al Ministerio de la Cultura y a fondos de Gobierno Regional, el sueño de esta ruta se va a concretar y agradecemos a todos los que participan en estas iniciativas que buscan fortalecer la identidad de Coinco y de paso transformarse en un lugar turístico”, destacó la encargada del Departamento de Cultura y Turismo, Marina Tonelli.

“Seguiremos en el camino para la continuidad de estos trabajos y de otros”

En tanto, el actual concejal y ahora alcalde electo por la comuna de Coinco, Juan Abarca expuso “Somos una comuna con un tremendo arraigo en nuestras tradiciones y este trabajo así lo plasma. Este es un reconocimiento de nuestros orígenes y que mejor lugar que en un costado de nuestro teatro. Cada mosaico refleja muy bien el reconocimiento histórico de cada una de las localidades. Ahora en nuestro plan de trabajo está fuertemente instalado el fortalecer la cultura de la comuna y para ello se requiere implementar importantes aportes para fortalecer las tradiciones y la cultura los cuales son ejes principales en la nueva administración y seguiremos en el camino para la continuidad de estos trabajos y de otros”.