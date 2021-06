El pasado 19 de mayo, los resultados electorales dejaban marcas en los partidos, en especial en la llamada Unidad Constituyente, un pacto que incluía a los partidos “más tradicionales” de la centro izquierda del país y que tuvieron un quiebre llegando a no acordar una primeria legal para elegir a su representante como candidato a las presidenciales de noviembre.

Pese a este rompimiento, Carlos Maldonado, quien estuvo esperando en las puertas del Servel hasta último momento con la esperanza de poder lograr un acuerdo de primarias, aun cree en el fondo del pacto Unidad Constituyente. El presidente nacional del Partido radical, explicó que “este domingo se va a ratificar la vigencia del pacto Unidad Constituyente y la proyección que tiene, quizás no todos los partidos que la firmaron el pasado septiembre del año pasado tuvieron conciencia de los logros que tendría”. Incluso para el representante del PR cree que se le podrían sumar “nuevos aliados” como el Partido Liberal y Nuevo Trato que ha mostrado algunas diferencias con el Frente Amplio.

“Hoy lo importante es redoblar el esfuerzo para construir una alternativa de futuro sólida, clara y que le de confianza a la gente. Reunirnos en un pacto de partidos de espectro de centro izquierda que le pueda dar a Chile estabilidad. Este es un camino posible, donde se realicen cambios reales y opuestos al pensamiento de la derecha, pero también con estabilidad política y progreso económico. Debemos generar una condición más justa para los que más lo necesitan, debemos crear condiciones para que la gente pueda vivir bien y feliz sus últimos años , debemos mejorar la calidad de la educación pública para que sea la herramienta de desarrollo social y personal, también mejorar la salud, seguir avanzando en la regionalización, establecer la igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad, pero no a través de un salto al vacío, por eso creemos que la unión de centro izquierda que representamos, es la mejor opción para lograr la justicia social como bloque. Y además creemos que el Partido Radical es la respuesta para generar la justicia que el Chile actual necesita”.

Elección de Gobernador Regional y elección presidencial

Sobre las próximas elecciones de Gobernadores Regionales, Maldonado, entregó su respaldo a el candidato Pablo Silva, agregando que “pensamos que está (Pablo Silva) realmente preparado para asumir este cargo por su trayectoria personal y publica, tiene las características para aceptar esta figura histórica de la elección de gobernadores regionales por votación pública”.

Sobre la percepción de una baja participación en las próximas votaciones el presidente del Partido Radical hizo un llamado a participar del proceso que alegorizó como el paso más importante en materia de regionalización de la historia del país. “Yo llamaría a la gente a participar del proceso porque es muy importante para las regiones, en Chile la postergación que sufren las regiones en donde se siente que demasiadas decisiones se toman en Santiago y no hay los suficientes recursos, atribuciones so decisiones que se puedan tomar en las regiones. Hemos tenido un centralismo que ha sido agobiante en gran parte de la historia de nuestro país, este paso es un golpe donde la elección del gobernador regional cae en manos de la ciudadanía es un paso fundamental en una efectiva regionalización. Aunque ahora no este todo sobre la mesa, se abre una compuerta sin retorno y espero que la gente de O´Higgins y de todas las regiones donde hay segunda vuelta participen del proceso”.

Carlos Maldonado señaló que actualmente busca en “redoblar el esfuerzo para construir una alternativa de futuro sólida, clara. Estamos en las diversas regiones buscando la confianza de la agente, para poder entregar una alternativa clara en noviembre”, finalmente Maldonado, no descartó su nombre en la papeleta como candidato presidencial en las próximas elecciones y descartó primarias convencionales debido “a la baja participación ciudadana que este tipo de elecciones muestra”.