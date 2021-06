Villa María Luisa: otro rincón de nuestro Rancagua – YouTube

Por: Camila González Villarroel

Fotos: Marco Lara

En nuestro tradicional recorrido por las distintas villas y poblaciones de la ciudad histórica, llegamos a un nuevo punto; Villa María Luisa. El lugar, se encuentra ubicado a un costado de la línea del tren y a su vez, muy cerca del conocido Centro Español.

Marcela Astudillo vive en el sector hace más de 30 años. En la Villa, crio a sus hijos y hoy vive con mucha tranquilidad, según comentó. La vecina, tuvo palabras para la gestión de su junta vecinal y la calidad de vida en su barrio: “Tenemos una villa bonita gracias a la labor de la junta de vecinos y, en especial, a su presidenta. Está bien iluminada, bien señalizada, contamos con canchas, lomos de toro, áreas verdes, etc”. Finalmente, la mujer comentó “estoy fascinada con mi villa, no me cambiaría de acá, aunque me pegaran”.

Julia Sandoval, es la Presidenta de la junta de vecinos de La Villa María Luisa, la que por más de 20 años se dedica a la dirigencia del barrio rancagüino. En cuanto a la labor desarrollada para la comunidad indica que “nosotros hemos avanzado bastante acá porque antes no teníamos luminarias, ahora construimos la cancha y estamos muy contentos con la implementación de la cancha, porque no solo servirá para niños, sino que también para adultos mayores y otras cosas que podemos hacer, no solo con fines recreativos”.

En la villa hay entre 200 y 250 casas, las que han tenido una serie de inconvenientes con el pasar de los años debido a la cercanía del barrio con la línea del tren y el único acceso que hay. La dirigente, también señaló que lleva años luchando porque exista una apertura por la calle República, la que solucionaría el problema de encajonamiento de los vecinos.

Dentro de las prioridades de la Villa María Luisa está la necesidad de más presencia policial y fiscalizaciones, en lo que ven como el único punto débil de su barrio.

