Por: Ricardo Obando.

Después de un 2020 donde el torneo no se pudo disputar debido a la pandemia, retorna la Copa Chile. En su edición 2021, la primera ronda tendrá en cancha a los elencos de la Primera B y Segunda División, quienes a partido único dirimirán a los que seguirán para enfrentar a los cuadros de la serie de honor.

En ese sentido, este martes y miércoles se vivirán 14 encuentros, dos de los cuales tendrán como escenario la región de O’Higgins.

En simultáneo (15 horas), tres equipos de la zona esperan continuar jugando en este torneo. En primer término, en el estadio Jorge Silva Valenzuela de San Fernando, se disputará el denominado “Clásico Huaso”. El local Colchagua CD recibirá a Deportes Santa Cruz, partido que siempre saca chispas. Con el arbitraje de Miguel Araos, sanfernandinos y santacruzanos esperan estar a la altura y dar un buen espectáculo en un recinto deportivo que se reestrena en el profesionalismo luego de 653 días sin fútbol profesional. Esta llave ya se dio en 2019, donde los Unionistas avanzaron por penales tras igualar 1-1 en los 90 minutos.

Por su parte, en el municipal Augusto Rodríguez de San Vicente de Tagua Tagua, General Velásquez quiere hacerse fuerte como dueño de casa ante un rival que en la B es candidato al ascenso: Rangers de Talca. El equipo que dirige Mauricio Riffo quiere plantarse de igual a igual frente al conjunto que adiestra Luis Marcoleta, dar la sorpresa y avanzar en la copa. Dicho encuentro será dirigido por Patricio Blanca. Cabe señalar que, ambos conjuntos, no se enfrentan desde la temporada 1989, cuando por la Segunda División de la época (actual Primera B), los verdes derrotaron por 1-0 a los rojinegros.

En tanto, los otros juegos de esta ronda inicial de la Copa Chile, serán los siguientes: Cobreloa vs Deportes Copiapó; Deportes Limache vs Barnechea; Deportes Colina vs Santiago Morning; Deportes Recoleta vs San Luis; Deportes Valdivia vs Puerto Montt; Deportes Iberia vs Deportes Temuco; Rodelindo vs Coquimbo Unido; Fernández Vial vs Independiente; Deportes Concepción vs Universidad de Concepción; Deportes Iquique vs San Marcos; San Antonio Unido vs Unión San Felipe, y; Lautaro de Buin vs Magallanes.

O’Higgins espera rival

El plantel celeste, que el pasado jueves regresó a los entrenamientos tras un par de días libres, trabaja en el Monasterio esperando por un rival que aún no conocen.

Como el sorteo de la Copa Chile 2021 no se realizó como se esperaba, los emparejamientos de primera fase por cercanía geográfica no determinaron los cruces posteriores.

Es decir, O’Higgins aún no sabe contra quien jugará. Si se mantiene el criterio inicial, el rival podría salir de una de las dos llaves que se juegan este martes en San Fernando y San Vicente de Tagua Tagua, pero, si cambia el criterio, la serie podría tener a otro protagonista.