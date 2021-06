Por: Gisella Abarca

Fueron seis los candidatos que corrieron por el sillón edilicio de Coltauco en las pasadas elecciones municipales 2021 que se desarrollaron el 15 y 16 de mayo, donde en la comuna sufragaron 8.187 personas, proceso democrático que le dio la victoria al RN Félix Sánchez Vergara quien obtuvo la mayoría de las preferencias con 2.030 votos, lo que corresponde al 25,18% de los escrutinios.

Así, el cientista político se convierte en el próximo alcalde de Coltauco, al superar a los candidatos independientes Cristopher Vidal que sacó 20,21% de las preferencias (1.629 votos), Jonathan Vásquez que se quedó con el 20,23% (1.631 votos), Jorge Cerda que obtuvo el 17,59% (1.418 votos), Pilar Abarca con 10,78% (869 votos) y Jemael Pérez con un 6,02% (485 votos).

Si bien Sánchez reconoce que la elección en Coltauco iba a estar reñida, su triunfo en elecciones primarias le dio confianza para llegar a la alcaldía, proceso doble que califica como “Tranquilo” pues luego de las primarias, se sometió a municipales “las dos elecciones fueron tranquilas, me dediqué a pasarlo bien que estar preocupado de muchas cosas”.

Un trabajo de años que según cuenta el administrador público le dio los créditos suficientes para convertirse en el sucesor de Rubén Jorquera “esto se debió a un trabajo que se realizó con mucha anticipación, porque partimos el 2018 con el trabajo en terreno todos los días. Soy un convencido que el trabajo político no es comenzar los últimos meses; sino, que trabajar con mucha anticipación, conversar con la gente y tener una cercanía para ver la realidad de ellos”, expone.

UN TRABAJO EN TERRENO CON LA COMUNIDAD

En cuanto a sus primeras tareas a ejecutar, el nuevo jefe comunal de Coltauco agrega “las primeras tareas las comenzamos al día siguiente de la elección, porque nos reunimos con todas las organizaciones sociales, ahora vamos a Lo de Cuevas, porque estamos trabajando con comités de vivienda, con juntas de vecinos, con adultos mayores, porque lo que queremos lograr es que no es necesario estar en el municipio para poder hacer las cosas”.

Pero uno de los temas que inquieta especialmente al alcalde electo es la conectividad en la comuna “vamos a llegar al municipio y vamos a tener nuestra agenda bien ocupada. La idea es acercar a la comunidad, acercarnos a los procesos de cada sector e ir viendo las necesidades, agua potable, alcantarillado, conexiones a internet, ya hemos logrado sacar sectores como Cuesta de Hidahue que va a tener internet y así hemos estado trabajando con varios sectores más”, explica.

En ese escenario que se viene para el 28 de junio día en que asume la nueva autoridad comunal, Sánchez sostiene “lo que se viene el 28 de junio es una cercanía muy de la mano con la comunidad, ver los proyectos muy importantes que van enfocados en la atención del ciudadano, en atención de público, en la gestión de las solicitudes y en el tema de salud y educación que estamos al debe en la comuna con el tema de la pandemia, infraestructura para poder atender de buena forma, así que en eso nos vamos a enfocar”.

Consultado por su impronta como alcalde, Sánchez Vergara sostiene que “La gente me va a reconocer como me vio en la campaña, con un logo de unas zapatillas rojas, porque esas zapatillas no me las saqué en todo los años de trabajo; y queremos eso, un alcalde con zapatillas, que lo reconozcan que siendo cientista político o administrador público, que puede tener todos los títulos, quiero ser un alcalde cercano, que tiene que estar en comunicación con la gente y quitar esa venda que los alcaldes son dioses, los alcaldes tienen que estar con la comunidad y yo me considero un servidor público y para eso hay que tener los pies bien puestos en la tierra”, acotó.

En este sentido el nuevo jefe comunal de Coltauco agregó “Aquí va a haber un alcalde horizontal en todos los aspectos, tanto en estructura, en manejo municipal, con la comunidad todo debe ser así. Cambiaron los tiempos y cambiaron las formas de organizarse”.

En esta línea agradeció a los candidatos que se acercaron a saludarlo una vez que se supieron los resultados “se agradece, porque hay que ir cambiando que la visión que la política es sucia como se ve hoy en día, queremos hacer cambios de verdad, y los gestos son un factor importante al momento de dar señales para comprender lo que queremos hacer en la comuna”, finalizó Sánchez.