Rodrigo Zúñiga Morales.

Presidente.

Cámara Regional de Comercio, Servicios y Turismo

Estimado Director, lamentamos profundamente lo que está pasando en el centro de Rancagua y me imagino que es la tónica en muchos centros de las ciudades en cuarentena de nuestro país. Somos testigos y vemos a diario, con impotencia y mucha rabia que, en las arterias céntricas, donde hay quioscos autorizados por la municipalidad, éstos venden sus productos que NO son esenciales, pues como “malos chilenos” buscaron la trampita al sistema y compran un cajón de mascarillas y con eso se creen “esenciales”, sin embargo, sólo venden ropa y otros artículos que no se deberían vender.

La pregunta del millón… ¿..QUIÉN FISCALIZA ESO…? respuesta: NADIE…!! ¿¿..Estamos realmente en cuarentena..?? Aparentemente en Rancagua nadie está interesado en salir pronto de cuarentena, sólo los comercios y servicios que SÍ acatamos lo indicado por la autoridad sanitaria, ¡¡..señores.. por favor hagan esfuerzos mayores para bajar los índices del virus en nuestra ciudad..!!

Lo expresado hace surgir en nosotros un profundo sentimiento de frustración, impotencia e incredulidad en las autoridades. Si bien vemos a Carabineros en las arterias céntricas de Rancagua (lo cual nos parece perfecto), ellos no tienen la claridad de a quienes pueden dejar vender y a quienes no, creemos que se debe fiscalizar en conjunto con la autoridad sanitaria. Lo que se ve es que hay una descoordinación entre ellos que hace que el dicho, “a río revuelto ganancia de pescadores”, se haga realidad. El comercio ambulante, los que venden cigarrillos, los quioscos abiertos vendiendo de todo, hacen que la ciudad se vea y se sienta contagiosa y no nos cabe duda que el virus está mucho más presente en las calles. Majaderamente volvemos a insistir que la “BUENA” FISCALIZACIÓN lo es todo.

Por otro lado, y mirando todo este embrollo, nos surge inmediatamente una escalofriante pregunta… ¿Será que Chile está pronto a convertirse en un país tercermundista, donde encuentras las calles atochadas de gente vendiendo por todos lados productos de dudosa procedencia y pésima calidad, sin respaldo, insalubres, etc. Son éstas personas vendiendo en las calles las que no aportan a la sociedad, como sí lo hace el comercio establecido, que siempre pretendemos la calidad en nuestros productos y servicios, además pagamos nuestros impuestos, entregamos empleos de verdad, pagamos contribuciones a la comuna, recaudamos el impuesto al estado, todo, con el convencimiento que con nuestro aporte hacemos de nuestro país uno cada vez más grande y próspero. Una pena sería verlo hundirse en las garras de la informalidad, de la corrupción y del narcotráfico. Creo que sería lo último que la mayoría de nuestros compatriotas quisiera ver, sin embargo, preguntamos a nuestras autoridades ¿..qué hacen para combatir estos flagelos..?, ¿..que nadie tenga los pantalones suficientes en Chile para frenarlos…? Creemos que es ahora, en la redacción de la nueva constitución, donde está la oportunidad histórica para que se revisen minuciosamente estos temas y atacarlos, pero con firmeza, de manera de erradicar toda esta lacra para siempre de nuestro querido país.