– Quienes tengan ya el Registro Social de Hogares (RSH) y no han recibido el Ingreso Familiar de Emergencia(IFE) o están creando el suyo, deben inscribirse en www.ingresodeemergencia.cl. Para recibir el pago del 29 de junio el plazo de inscripción se cumple este martes 15 de junio.

Por: Ximena Mella Urra

Hace algunos días recibimos la visita en nuestras oficinas de la Subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Andrea Balladares, con el fin de promocionar la postulación e inscripción al recientemente aprobado “Ingreso Familiar de Emergencia”, o más conocido como IFE Universal, y el cual entregará montos desde los $177 mil hasta $887 mil por familia.

Hoy el Registro Social de Hogares (RSH) supera los siete millones de hogares calificados socioeconómicamente, equivalentes a unos 15 millones de chilenos. “Como según el INE seríamos unos 19 millones de compatriotas, existen unos 4 millones de personas que nunca le han pedida ayuda al Estado y que hoy podrían estar necesitándola”, indicó la autoridad. Insistió en que la idea es que las familias tengan un ingreso durante estos meses, solventar sus gastos y se puedan quedar en sus casas, cuidándose del Covid 19.

Para recibir el IFE Universal hay que estar registrado en el RSH. “Ésta es una herramienta de largo plazo que se utiliza para implementar la política pública y caracterizar a las familias más vulnerables del país. Pero todos podemos estar. La diferencia se basa entonces en el porcentaje de vulnerabilidad calificado”, explicó Balladares. En la plataforma www.ingresodemergencia.cl las personas podrán entregar sus datos al Estado para depositar el beneficio, todo en el contexto de la pandemia. “Hemos abierto una puerta para aquellos que no están en el RSH, pidan el IFE y luego puedan terminar su incorporación a esta plataforma”, agregó.

-Este Ingreso de Emergencia está pensado para estar sobre la línea de la pobreza y por sobre los ingresos de las personas…

Así es, nada se descuenta, se suma. El último porcentaje del registro y con mayores ingresos, no tenía mayor acceso a beneficios. Hoy estas familias también pueden solicitar el IFE Universal y para ello solo se solicita una declaración de sus ingresos actuales (formales o informales) sean menores a 800 mil pesos líquidos por cada integrante del hogar. Es así que por ejemplo una familia de 4 personas debe tener un ingreso menor a 3 millones 200 mil pesos en total para poder acceder.

-¿Cuál es la recomendación que realiza para un buen y éxitos proceso de postulación?

Que entren en primer lugar al sitio de Ingreso de Emergencia y dependiendo de cuánto se demore el trámite del RSH, una vez que ya tenga su calificación socioeconómica, si ya hizo su solicitud ahora, nosotros podremos pagar retroactivo, es decir, si termina su trámite en julio en el Registro, le pagaremos el IFE de junio y julio juntos y así no lo pierde. Si bien hubo algunos problemas en los primeros días en cuanto al uso de la plataformas, estos sitios fueron reforzados ya que por ejemplo, la del Registro Social de Hogares es más compleja porque hay que subir y adjuntar mucha más información.

-¿Hasta cuándo hay plazo?

Hasta este martes 15 de junio es el plazo para que los postulantes puedan optar al primer pago del IFE Universal el próximo 29 de junio. Para generar dicho pago debemos hacer un corte en las planillas y poder mandarlo a pago. Hasta mayo estábamos pagando a 5 millones 700 mil hogares en forma automática y para llegar a los más de siete millones de hogares del Registro ahora, faltas al menos un millón y medio de datos o cuentas bancarias(hasta el miércoles 9 por la noche ya iban en más de 700 mil nuevos datos). Esta brecha es que estando en el registro aún no postulan al IFE o de personas que todavía no crea su RSH. Si la persona no posee cuenta donde generar depósito, podemos generar un pago presencial, pero tratamos de que sea lo menos posible.

­-¿Qué le diría a aquellas personas que no realizan el trámite porque piensan de antemano que no califican?

Hasta el mes pasado, con el IFE Ampliado solo se llegaba hasta el 80% de los hogares del RSH. Además, existe un mito que en general decía que los beneficios eran solo para las familias más vulnerables. Hoy el RSH abre la puerta a toda la Clase Media Protegida y esos son más de un centenar de beneficios del Estado. Tocar la puerta al Estado no siempre es malo, podemos pedir ayuda cuando lo necesitemos. Hoy la postulación al RSH es totalmente digitalizada ya que se eliminó las visitas en terreno producto de la pandemia, y la evaluación socioeconómica debería estar en promedio dentro de los próximos 30 días.

Finalmente la subsecretaria de Servicios Sociales adelantó que para que las personas no pierdan su beneficio, se van a abrir más procesos de postulación durante este mes, pero dicho pago saldrá en algún momento durante julio. Lo mismo ocurriría en las dos primeras semanas del próximo mes. Asimismo, recalcó que “el IFE no se pierde por aumentar sus ingresos o por encontrar un trabajo estable. Una vez que se recibe no se pierde, ya que el otorgamiento es automático. Además, solo basta que el jefe de hogar realice el trámite y entregue su cuenta para depósito”.