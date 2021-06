Por: Camila González Villarroel

Johanna Olivares visitó las dependencias de la región de O’Higgins incentivada por la aprobación por parte del Consejo Regional de recursos por 547 millones 120 mil pesos, lo cuales permitirán financiar por 36 meses, una nueva y mejor atención a mujeres que han sido o son víctimas de violencia, la que en esta pasada contemplará el contexto de las parejas, ex parejas y pololeo.

En voz de Olivares, la descripción de esta nueva iniciativa que busca entregar más apoyo a las mujeres de la región, es la de: “Un centro de reparación integral y es una nueva lógica de implementación de la política pública desde nuestro servicio para la atención y reparación de mujeres que viven violencia o son sobrevivientes de esta. Hablamos del concepto integral porque hasta hace un tiempo nuestros centros de la mujer eran acotados violencia media o leve y no se veía, por ejemplo, violencia sexual y hoy en día estos centros de reparación integral tendrán especialistas que nos van a permitir cubrir todo tipo de violencia y también ver casos de mayor agudeza. Es decir, son centros de la mujer 2.0”.

Para la directora del Servicio Nacional de La Mujer y Equidad de Género el punto de la implementación de estos nuevos centros es: “Nuestro fin original el que estamos robusteciendo y potenciando hoy día es el trabajo de la violencia en contexto de pareja, ex pareja o pololeo. Esto, logramos integrarlo desde el año pasado mediante la promulgación de la Ley Gabriela, porque antes era solo en relaciones de pareja formales y hoy en día, podemos atender cualquier tipo de relación que este en vigencia, contexto pololeo o ex pareja.”. Este pionero centro de atención estará ubicado en Rancagua y los recursos solicitados para la región servirán para financiar a los profesionales y el arriendo del lugar donde funcionará. Esto por 3 años.

Al mismo tiempo quien hasta octubre del año pasado era Consejera Regional de nuestra zona, reflexionó sobre las agresiones a mujeres en tiempos de Covid “vinimos también a visualizar como la violencia ha sido una temática que se ha visto agudizada en la pandemia (…) la erradicación de la violencia va ir en la medida de que logremos un cambio cultural”.

Un alcance no menor es el que hace Johanna indicando que en el tiempo que llevamos de emergencia sanitaria, las denuncias por violencia se han incrementado y para la profesional esto tiene directa relación con la percepción que tenemos del rol femenino: “Durante la pandemia se entendió sin ningún tipo de cuestionamientos que es la mujer la encargada de brindar cuidados a niños, adultos, enfermos, etc, y eso, es una estructura de pensamiento histórica que se ha mantenido. Cuando nosotros hablamos de modificar nuestro bagaje cultural, nos referimos a esas maneras de conceptualizar el rol de la mujer o a la mujer en general”, finalizó.

De forma adicional, la directora(s) del Servicio Nacional de La Mujer y Equidad de Género, señaló que la implementación de estos nuevos centros solo dependerá netamente del flujo administrativo que exista, pero que como entidad se encuentran preparados para partir de forma inmediata con el proyecto solo faltando coordinación con el municipio en la generación del convenio y la selección de los profesionales que trabajarán en el lugar. Al ser consultada por una fecha tentativa, se remitió a contestar “espero que esto esté iniciando su tramitación de acá a un par de meses”.

Finalmente, Johanna realizó un llamado a cada una de las mujeres que se encuentran en una situación complicada para que se atrevan a buscar ayuda. De esta forma, señaló que el número 1455 está habilitado a nivel nacional para la orientación que sea necesaria, el que tiene coordinación inmediata con la dirección regional.