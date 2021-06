Las exportaciones de bienes no cobre de la Región de O´Higgins acumuladas al mes de mayo del presente año alcanzaron los US$ 2.363 millones, lo que significa un alza de 13,2% con respecto al mismo período del año anterior. Así lo dio a conocer el informe elaborado por el Departamento de Inteligencia de Mercado de ProChile con datos del Servicio Nacional de Aduanas.

El subsector más destacado por su mayor variación nominal en el período fue las cerezas frescas, con envíos por US$ 417 millones, lo que significa una participación del 38,47% del total y un crecimiento de 84,5%. Más atrás siguen los envíos de carne de cerdo con US$ 48 millones, lo que significa una participación de 13,68% y un crecimiento de 17,4% con respecto al mismo período del año anterior. Otro de los aumentos importantes fue el de las exportaciones de carne de ave con US $ 12 millones, un 5,31% del total y un crecimiento de 11,5% con respecto al año 2020.

Al respecto, la Directora Regional de ProChile, Sofía Silva, comentó las cifras diciendo que “son una positiva señal para la economía local y consolidan el trabajo que hemos desarrollado con las principales empresas y gremios exportadores de nuestra región”.

En términos de mercados, China se ratifica como el principal destino de las exportaciones regionales con más de US$ 1.215 millones (57% de participación total y un crecimiento de 39% con respecto al mismo período del año anterior). Más atrás sigue Estados Unidos (envíos por más de US$ 262 millones, 12% de participación y sin variación con respecto al año 2020) y Japón con ventas por más de US$ 71 millones, 3% de participación y 16% de crecimiento. “El desafío es sumar a más empresas y diversificar los destinos para no concentrar tanto los envíos en un solo mercado como China. Hacia ese objetivo apuntan las diversas iniciativas que estamos llevando a cabo con nuestras oficinas comerciales en países como Corea del Sur, que pueden ser una alternativa para nuestra oferta de fruta y vinos”, concluyó.