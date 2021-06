Por Patricio Miranda Humeres / Fotos: Nicolás Carrasco

Han sido días intensos para Pablo Silva. Y es que, a tres días de haber sido electo como el nuevo gobernador regional, el ingeniero en Ejecución en Gestión Administrativa afirma que aún está contestando llamadas y respondiendo mensajes que tiene pendientes desde el lunes.

Pese a su alegría por el triunfo, el militante del PS no esconde su molestia respecto a lo que considera “una elección que no fue muy bien informada” donde “el cargo de gobernador no era muy conocido”, lo que, a su juicio, sería la causa de la baja asistencia a las urnas.

“La gente no conoce mucho la importancia de esto y este gobierno se encargó de minimizarlo. Nosotros no tuvimos acceso a una franja electoral como los constituyentes, por lo que ha sido muy difícil convocar a la gente”, asevera.

De cara al 14 de julio, cuando Silva asuma el cargo, aún hay temas pendientes en materia de regionalización, sobre todo en cuanto a las atribuciones y competencias que tendrán los gobernadores regionales.

Y aunque Silva discrepa con frases como las dichas por el senador Carlos Bianchi, que en su momento ocupó la expresión de “figura decorativa” para referirse al gobernador en relación a las atribuciones que tendrá al momento de tomar el cargo, reconoce que la situación le preocupa.

¿Cree que va a asumir con todas las facultades que le hubiera gustado tener?

“Por supuesto que no, pero no hay que hacer una caricatura de este proceso (de regionalización). Lo importante es que partió. Me hubiera gustado haber tenido más facultades y lo hemos conversado. El lunes lo conversamos con la presidenta del Senado (Yasna Provoste), varios senadores y todos los gobernadores regionales. Allí la presidenta del Senado se comprometió a impulsar una ley corta que permita efectivamente ir avanzando mucho más rápido en las atribuciones”.

¿Cuáles son esas competencias y atribuciones que le interesan?

“Sobre todo las que tiene que ver con la distribución de los recursos de la región, por ejemplo del MOP o de Vivienda. Que esas decisiones se tomen en las regiones y no vengan pauteadas del nivel central.

Que haya una real descentralización y eso tiene definirse ahora en las dos Cámaras, para que vayan entregando estas competencias y no estar nosotros rogando a Santiago. Ya hemos constituido un grupo con todos los gobernadores regionales, donde vamos a hacer la presión y solicitar cosas en común”.

Los desafíos en un escenario adverso

¿Cómo se acercará e informará a las personas, desde su posición como autoridad, para que comprendan la importancia del cargo del gobernador en la región?

“Es un proceso que vamos a ir construyendo entre todos. Va a ser paulatino, seguramente no vamos a lograr la participación del 100% de la región, pero hay muchos grupos de interés. Tanto sectoriales como territoriales, que quieren participar y vamos a ir trabajando con cada uno de ellos, para que ayuden en la toma de decisiones, en lo que nosotros decimos repartir el poder.

Tenemos la obligación de cambiar la forma de hacer política para que la gente vaya confiando más”.

En el caso de O’Higgins, hace unas semanas hubo agitadas sesiones en el Consejo Regional por la discusión del presupuesto regional, además de la discusión por concursos a cargos de planta justo antes de que a usted le toque asumir ¿Cómo ve esas situaciones?

“Son cargos que están dejando amarrados, lo que no me parece, e incluso están hasta los nombres antes de que termine el concurso. Nosotros el día viernes vamos a pedir al intendente que paralice ese concurso. Si no, vamos a tener que hacer las acciones legales correspondientes.

(Esto porque) no nos parece que dejen amarrados cargos que van a trabajar con el nuevo gobierno regional, un par de días antes que ellos dejen el cargo. Entonces espero tener un buen diálogo con el intendente (Ricardo) Guzmán, quien tuvo la deferencia, primero, de llamarme y luego de saludarme en la plaza (de los Héroes). Por lo tanto, en el próximo diálogo que tengamos, vamos a llegar a los acuerdos de convivir pacíficamente estos días que quedan y dejarnos a nosotros las decisiones que corresponden al gobierno regional”.

En materia presupuestaria ¿Dónde esperaría estuviera puesto el foco, tanto al largo como corto plazo?

“En estos momentos, el presupuesto está en gran parte elaborado y queremos tener acceso a él y ver si podemos darle más enfoque, sobre todo, en la reactivación económica de la región, que la gente está pasándolo muy mal. Nosotros no concebimos que la gente se alimente de ollas comunes, sino que tenga la posibilidad de sobrevivir por cuenta propia con empleo o por emprendimientos. Pero la dimensión tiene que ir enfocada en otro sentido y, sobre todo, solucionar los problemas urgentes de agua potable que están en muchos sectores”.

¿Prevé alguna dificultad con la figura del delegado presidencial, pensando en los meses que compartirá con los designados por la actual administración?

“Tanto la senadora Provoste, como los senadores que participaron de la reunión, que eran de distintos sectores políticos, pedimos que se tome una determinación a nivel nacional, que se converse para no estar compitiendo.

Se supone que estamos para el bien común de la ciudadanía, nuestros objetivos debieran ser los mismos, entonces no debieran usarse como trincheras de un bando a otro. Nosotros necesitamos trabajar con toda la comunidad e igual vamos a trabajar con alcaldes de derecha, entonces no entendería que hubiera zancadillas entre el gobierno actual y lo que nosotros asumiremos como gobierno regional”.

El gobernador electo es tajante al señalar que “nosotros somos los que vamos a estar a cargo de la región”, por lo que, a su juicio, el cargo de delegado presidencial debe mantenerse en un rol secundario. “El espíritu de la ley es que se terminaron los intendentes designados y se elegía el cargo de gobernador regional, por lo tanto, las facultades del delegado presidencial tienen que ser cada vez menores”.

¿Dónde va a funcionar físicamente la gobernación regional?

“El viernes voy a conocer la propuesta del intendente, fue uno de los temas que se trató (en la conversación en el Senado) y posiblemente los senadores presenten una ley corta. Creemos que es indigno que cada uno de los gobernadores esté peleando o tratando con el intendente, pero el viernes recién voy a escuchar la propuesta que tiene ante esta situación.

Esta elección de gobernador regional fue para reemplazar al intendente, entonces creo que se tiene que respetar ese espíritu y se debería ocupar ese edificio. No es por un tema de ego o lo que uno quiera, sino que se respete el espíritu de la regionalización y eso significa que el gobernador regional, la primera autoridad regional, es electo y ese es el sitio que le corresponde”.

Una vez instalado ¿Dónde van a estar los focos de trabajo?

“Como hemos señalado, se evalúa de aquí al 14 de julio una ayuda en alimentación, porque esto es muy dinámico. Esperamos que lleguen los nuevos bonos del Gobierno, pero así y todo, va a haber gente que no va a recibir ningún tipo de ayuda y queremos, por intermedio de los municipios o algún otro organismo, poder entregarla.

Segundo, la reactivación económica de la región, que nos parece muy importante y esperamos que nos acompañen también los resultados y que no haya tantas comunas en cuarentena”.

Así, para Silva el turismo es una de las claves que menciona para fortalecer el panorama económico de O’Higgins.

¿Cómo trabajará esa balanza, de seguridad sanitaria frente a la reactivación económica en un sector como el turismo?

“La etapa de cuarentenas la determina el nivel central. Es muy dinámico y tenemos que ir evaluando cómo colocar recursos, como para que después no se gasten o incentiven una mayor tasa de contagios.

Ternemos que ir revisando y, por eso, esperamos que vaya mejorando la condición de la región, para poder, efectivamente, incentivar el turismo. Pero no un turismo masivo, sino uno mucho más controlado, de acuerdo a las condiciones sanitarias. Nosotros no vamos a pasar a llevar eso, todo lo contrario. Nos interesa que la gente de la región no se esté enfermando ni muriendo de Covid, no vamos a arriesgar a la gente por un tema económico”.

Sobre renuncia del exdiputado Kort: “Cuando uno tiene un compromiso con el distrito, hay que cumplirlo”

El martes se dio a conocer que el ahora exdiputado por el Distrito 15, Issa Kort (UDI), renunció al cargo para asumir como embajador de Chile ante la OEA. En su lugar, la UDI designó al exintendente Juan Masferrer.

Pablo Silva manifestó su discrepancia ante la situación: “Estoy completamente en desacuerdo. A ellos los eligen por el tiempo que dura el proceso, por lo tanto ante un ofrecimiento que realicen, uno tiene que decir que no. Cuando uno tiene un compromiso con el distrito, hay que cumplirlo”.

El gobernador electo criticó a aquellos “parlamentarios designados a dedo, por los partidos políticos y que no pasaron por ningún proceso. No me parece en absoluto, primero, esta designación a un diputado en ejercicio, cuando le queda tan poco a este gobierno y, segundo, que se designe a otra persona a dedo”.

“Ojalá que en la Nueva Constitución quede establecido la forma del cumplimiento, del mandato y en caso puntual de fallecimiento u otra cosa de marco mayor, pueda haber un mecanismo establecido que reemplace”, puntualizó.