Estimado director, Diario El Rancagüino:

Lamento la situación que me hace dirigirme a Ud. Pero como personas sujetos de derechos, queremos hacerle saber nuestra molestia con respecto a la publicación realizada en su diario el día lunes 14 de junio de 2021, titulada “¿..Cuarentena..?”. Al mismo tiempo no podemos entender que un diario tan reconocido en nuestra región se preste para que el señor Rodrigo Zúñiga presidente de la cámara regional de comercio, servicio y turismo, se permita denostar a personas trabajadoras y esforzadas como somos los dueños de módulos establecidos de av. Brasil (a los que este señor se refiere como quioscos), llamándonos malos chilenos y lacras, lo que nos parece repudiable a la persona que los emite y a su medio por permitir esta publicación.

Para su conocimiento al igual que las tiendas, nosotros también pagamos permisos de patentes e impuestos. Si bien algunos nos hemos visto en la necesidad de ampliar nuestro rubro para vender productos esenciales, hemos pagado un permiso extra (no buscando la supuesta “trampita al sistema” como el señor antes mencionado lo indica). Lo hacemos por la necesidad de llevar el sustento a nuestro hogar, la alimentación, poder pagar servicios básicos, etc. Muchos de nuestros socios mayores de edad necesitan costear sus medicamentos y así también las necesidades específicas de cada familia. Reconociendo que nuestros ingresos son muy inferiores a los percibidos diariamente por las grandes tiendas no podemos entender cual es el daño que les provocamos.

Con relación a los índices de contagio de nuestra ciudad, a quienes represento y quien se dirige a usted, queremos y necesitamos que estos disminuyan en beneficio de todos, no obstante, existen necesidades que nos obligan a salir a trabajar y buscar nuestro sustento.

También queremos hacerles saber que nosotros somos fiscalizados a diario por personal de carabineros de chile y de la autoridad sanitaria, de lo cual al parecer este señor no tiene conocimiento.

Por otra parte, el señor Rodrigo Zúñiga menciona que él quiere y aporta para un país mejor, más grande y próspero. Pero se le olvida que eso se construye con empatía, colaboración, solidaridad y principalmente con RESPETO HACIA LOS OTROS.

Por último, esperamos que esta carta también sea publicada, para dar a conocer nuestra realidad y en respuesta a la publicación anteriormente mencionada. Entendiendo que estamos frente a un medio de comunicación creíble, serio, objetivo y no discriminatorio.

Saludos cordiales.

Fanny Zúñiga Gutiérrez

Presidenta Sindicato Módulos Establecidos

Avenida Brasil Rancagua.