Por: Ricardo Obando.

A pocas horas de la primera ronda de la Copa Chile 2021, y cuando se presumía que este fin de semana no había competencia, la ANFP publicó la programación para la fecha 3 de la Segunda División y los clubes de esta categoría tendrán que jugar este fin de semana.

Es así como, General Velásquez, que el martes se midió frente a Rangers de Talca, espera sostener su buena campaña en la división recibiendo a uno de los candidatos al ascenso, Deportes Recoleta. Los verdes, que en sus partidos previos vencieron a Colchagua e igualaron frente a Deportes Concepción, tendrán este sábado a las 15 horas un cruce complejo, pues los recoletanos están dando muestras de que, al igual en 2020, irán por el premio mayor. Este juego se desarrollará en el estadio municipal Augusto Rodríguez de San Vicente de Tagua Tagua.

Por su parte, el domingo a las 3 de la tarde, los pupilos de Francisco Arrué quieren sacudirse de una seguidilla de derrotas en los dos primeros encuentros, ambos marcados por ausencias debido a casos de COVID y sus respectivos contactos estrechos. Frente al reintegrado Lautaro de Buin, Colchagua buscará sus primeros puntos del torneo en el estadio municipal de La Pintana.

Cabe señalar que, los otros partidos de esta jornada, serán: Rodelindo vs Iberia; Deportes Valdivia vs Independiente, Deportes Colina vs Deportes Limache y San Antonio Unido vs Deportes Concepción.