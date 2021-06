El cuestionario está dirigido a personas de 18 años o más que residan en la Región de O´Higgins y se encuentra disponible desde esta semana.

La Universidad de O’Higgins, a través de su Instituto de Ciencias Sociales, en alianza con la Dirección de Equidad y Género, desarrolló la Encuesta Experiencias de Acoso, con el objetivo de caracterizar las experiencias de acoso sexual callejero, laboral, en contextos educativos, familiares, de interacción con las fuerzas policiales y ciberacoso, experimentadas por personas adultas (independiente de su género) en la región, con miras a conocer la percepción de nuestras y nuestros ciudadanos frente a este tipo de situaciones y su tratamiento legal.

Al respecto, la directora del Instituto de Ciencias Sociales (ICSO), Dra. Rocío Angulo, sostuvo que este cuestionario se realizó en el contexto de la publicación de la encuesta del Observatorio contra el Acoso Callejero (OCAC), el que arrojó que la mayoría de las mujeres encuestadas no tenía conciencia de haber sido acosadas. O sea, “cuando se le pregunta (a la entrevistada) si ha sido acosada, puede contestar que no, sin embrago, cuando se le van haciendo preguntas específicas que se recogen dentro de la descripción del acoso, pue sí lo han sido. Y esta falta de percepción del acoso me hizo pensar que estábamos ante un problema muy serio. Somos acosadas tan frecuentemente y desde tan jóvenes (de acuerdo a la evidencia, demasiadas veces desde niñas) que no percibimos las situaciones de acoso, estamos habituadas. Esto no puede seguir pasando, las niñas de hoy se merecen otra forma de vivir, enfatizó la Dra. Rocío Angulo.

Cabe destacar que durante el año pasado (2020), el OCAC realizó la Radiografía del Acoso Sexual en Chile, primera encuesta a nivel nacional que aborda este tipo de violencia sexual en los ámbitos callejero, laboral, educativo y ciberacoso. Una de sus principales conclusiones fue que estos tipos de acosos no se viven de manera aislada o en ocasiones puntuales, sino que son parte de un continuo de violencia.

En este sentido, la académica del ICSO, Dra. Camila Oda, señaló que “nosotros trabajamos a partir del instrumento que nos facilitó el OCAC, el cual adaptamos y enriquecimos con nuevas áreas de evaluación, en lo cual ayudó Samanta Stuardo (ayudante de investigación). De esta manera podremos hacer comparaciones con los datos nacionales que desde el OCAC obtuvieron”. Asimismo, la académica recaló que la importancia del estudio va a recaer en permitir realizar un diagnóstico, ya que “las cifras que existen respecto a vulneración de derechos, en general, maltratos, abuso sexual, violencia intrafamiliar, son muy antiguas, y la idea es crear una radiografía sobre cómo estamos respecto al acoso en la región, a fin de poder tener datos actualizados de nuestro territorio y hacer sugerencias a los organismos pertinentes”.

Por lo anterior, al responder voluntariamente este cuestionario online (https://bit.ly/3zoMdsB), facilitará la creación de informes potencialmente relevantes para la política pública, en relación al acoso sexual en la Región de O’Higgins, además de permitir diseñar una estrategia educativa respecto al tema, según a las necesidades específicas del territorio.

