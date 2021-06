Estimadas familias:

Por medio de este espacio, Santo Tomás semanalmente demostrará que las actividades de rutina de una casa pueden transformarse en actividades educativas, lúdicas y de colaboración para sus hijos.

Recordemos que el estar en casa no significa no tener tareas que realizar. Sabemos que la mayoría de los padres no tienen tiempo para enseñar a sus hijos y que a veces se les hace difícil mantenerlos atentos a la clase virtual.

Aquí, enseñaremos algunos trucos y actividades para hacer del aprendizaje un juego.

POR: MARCELA REYES GENERAL

Educadora de Párvulos y jefa de carrera

Técnico en Educación Parvularia 1° y 2° básico

CFT Santo Tomás Rancagua

ACTIVIDAD 1: “CADA UNO CON SU PAR”

Es momento de recoger la ropa y nos encontramos con una docena de calcetines.

Es el momento de enseñar a buscar el par, desarrollando habilidades motoras finas, agudeza visual y pensamiento matemático.

Comienza el juego:

Coloque todos los calcetines sobre la cama; a cada uno de sus hijos entregue un bol, una bolsa o una olla para guardar sus pares de calcetines y distribuya a sus hijos en las esquinas.

la cuenta de 1-2-3 deben tratar de unir en pares y enrollar la mayor cantidad de calcetines.

Si tiene niños de diferentes edades, usted puede ayudar al más pequeño.

Será una manera entretenida de cumplir con el tedioso trabajo de hermanar calcetines y pasará unos minutos junto a sus hijos.

El premio no es lo más importante, pero un abrazo grupal sería una linda forma de terminar el juego.

ACTIVIDAD 2: “CADA COSA EN SU LUGAR”

Si acaba de llegar del supermercado o desea ordenar la mercadería es momento de jugar. Estaremos trabajando pensamiento matemático reforzando cantidad, ordinalidad y noción de tamaño y familia semántica para desarrollar el lenguaje en los más pequeños.

Comienza el juego: