El exintendente juró el jueves como reemplazante del exdiputado y ahora embajador de Chile ante la OEA, Issa Kort. Estará en el cargo hasta marzo del próximo año, cuando termina el periodo, y no esconde su intención de legitimar su puesto en las urnas. “Obviamente hay un interés de representar a los vecinos. A mí me gusta esto y quiero tener esa oportunidad”, dice. Aunque es cauto al señalar que “esa definición la vamos a tomar más adelante. Ahora estamos en un proceso de primarias presidenciales y uno no puede adelantarse”.

Por: Patricio Miranda Humeres / Fotos: Nico Carrasco

Con mucho papeleo, corriendo de un lado para otro y enfrentado a la burocracia legislativa. Así ha sido esta última semana para Juan Masferrer.

Y es que el militante de la UDI fue nombrado el martes por su colectivo como reemplazante de Issa Kort en la Cámara de Diputados, donde representará al Distrito 15 hasta el término de este período parlamentario, en marzo del próximo año. El jueves recién pasado, dos días después que se oficializó su nombramiento, juró en la Cámara.

“Uno recibe esto con mucha alegría, pero al mismo tiempo con mucha humildad. Uno aquí viene a representar a la gente, estoy enfocado en escuchar a los vecinos, porque sabemos que hay una crítica a la clase política en ese sentido”, dice Masferrer.

Precisamente ese trabajo en terreno es uno de los puntos que el abogado repite constantemente, sobre todo al recordar su gestión como intendente en la región. “Cuando estuve en el cargo siempre practiqué eso. Escuchar mucho, estar en terreno y eso lo voy a poner en práctica de inmediato”, asegura.

¿Cree que su paso por la intendencia puede jugarle a favor en su labor como parlamentario?

“Sin duda que ayuda. Primero en el conocimiento de cómo funcionan los organismos, en qué están los proyectos de las distintas comunas. Quiero seguir dándole un eje muy realizador, de gestión, de hacer cosas por las personas, pero obviamente ahora tenemos un rol distinto”.

Así, Masferrer plantea que el trabajo en el Congreso tiene “un rol más político”, donde “obviamente uno tiene sus ideas y pensamientos, lo que uno cree que es mejor para la gente, pero siempre es bueno también escuchar a los vecinos”.

El ahora parlamentario estuvo hasta el año pasado a la cabeza de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, puesto que dejó con miras a disputar un escaño como diputado en la región.

¿Persiste la intención de ir a las elecciones en noviembre?

“Esa es una decisión que se toma en familia, pero también con las personas que me acompañan en un proyecto político colectivo. Estamos en un proceso de primarias presidenciales y esa definición la vamos a tomar más adelante, uno no puede adelantarse.

La decisión va a ser posterior a eso, cuando correspondan las inscripciones, pero obviamente hay un interés de representar a los vecinos, a mí me gusta esto y quiero tener esa oportunidad más adelante”.

Se lo consulto por la crítica que se hace siempre a autoridades en ejercicio, que comienzan a poner sus focos en las campañas

“Mi enfoque siempre ha estado en la representación de los vecinos y las necesidades, lo otro va llegando casi por naturaleza. Y se verá ahí, pero aquí no hay un enfoque de campaña ni nada, sino que tiene que ver con escuchar a los vecinos y sus necesidades”.

En esa línea, el diputado destaca algunas de las labores que dice le tocó llevar adelante durante su periodo en la intendencia, como las obras de conexión de las avenidas San Juan y Escrivá de Balaguer. Así, plantea que siempre ha sido una persona “que le interesa concretar proyectos”, lo que espera continúe en su paso por la Cámara.

Pero desde la intendencia hay un rol más ejecutivo, más resolutivo ¿cómo se desenvolverá en las discusiones en el Congreso, con temas país, pero también relevando los temas de la región?

“Creo que tengo esa ventaja de tener las dos miradas, que me permiten de alguna forma ir avanzando más rápido. Ahora ¿Cómo podemos ayudar a la región y comunas desde la mirada del parlamentario? De varias formas.

Nosotros tenemos la ley corta de descentralización, que se está discutiendo en el Congreso y que como subsecretario me tocó, precisamente, ser parte de las discusiones previas y presentarla en el Senado.

Es una ley importante, que le daba las competencias a los gobernadores regionales, pero sin duda que faltan. Yo siempre dije, la descentralización es un proceso y tiene que continuar. Nosotros desde el Congreso tenemos que apurar una serie de normativas que le den mayor facultad a los gobernadores regionales recién electo, ahí hay un espacio grande”.

¿Dónde estarán puestos los focos de su labor parlamentaria en estos meses?

“Es importante que logremos recuperar la confianza en las personas y eso se logra escuchando, volviendo al terreno. Y lo otro, obviamente debe estar enfocado en lo que está ocurriendo hoy, en el manejo de la pandemia, pero particularmente de la recuperación de nuestras vidas a lo que era anterior a la pandemia.

En cómo recuperamos la economía, particularmente a nuestras Pymes, a nuestros emprendedores y todo lo golpeados que han estado, primero, con el estallido social y después, con todo esto de la pandemia”.

El Gobierno reconoció que se llegó tarde con las ayudas ¿dónde van a estar las urgencias en su trabajo como diputado?

“Las urgencias tienen que estar en que llegue la ayuda necesaria a las personas lo antes posible y comparto la autocrítica que hizo el Presidente en su minuto. Sí, el Ejecutivo llegó tarde, pero estamos hablando de una crisis, una pandemia quizás la más grande en los últimos 100 años o de la historia. No hay ningún país que uno pueda decir lo ha hecho bien, porque es muy difícil”.

Por ello, Masferrer asegura que es necesario buscar alternativas que vayan en pos de recuperar la vida antes de la crisis sanitaria, en un proceso que incluso comprende cuestionar las actuales estrategias de contención del virus.

“Lo exitosa que era una cuarentena el año pasado no está al mismo nivel de ahora y eso se sabe. Entonces tenemos que ser creativos, tener nuevas iniciativas que permitan a las personas ir recuperando su vida, entendiendo que el virus nos va a acompañar, pero flexibilizando, liberando a quienes están vacunados, dándoles prioridad e inventivos para que todos nos vacunemos, que es lo más importante”, postula. “Tenemos que recuperar nuestra vida y eso también es una forma de ayuda muy grande a la gente. Yo converso con emprendedores, con Pymes y no resisten una cuarentena más. Y eso hay que asumirlo”.