Intendente se refirió a fiscalizaciones de fin de semana. La tarde del lunes se realizó la tradicional vocería que informa el estado de la pandemia en nuestro país, desde la que se puede desprender la disminución de casos y positividad en la región de O´Higgins.

Por: Camila González Villarroel

Los lunes son días de anuncios y la entrega del informe Covid-19 desde el palacio de La Moneda para todo el país. Esta jornada se informaron 5.252 casos nuevos a lo largo de nuestro país, mientras que 238 de estos contagios corresponden a la región de O’Higgins. La tónica de los últimos ha sido la de una disminución de contagios en todo el territorio nacional, algo que tiene a las autoridades conformes.

Sumado a esto, se destaca como ha bajado la tasa de positividad en el todo el territorio nacional, especialmente en nuestra región, la que no veía una disminución en sus números desde hace días. En las últimas 24 horas se realizaron 2.712 exámenes PCR, lo que se traduce en un 8,4% de positividad en la región.

De los casos informados como positivos en este día, el desglose por comuna es el siguiente: Rancagua (82), San Fernando (22), Graneros (14), Rengo (14), Mostazal (11), Machalí y Santa Cruz (10), San Vicente (8), Chimbarongo (7), Palmilla, Navidad y Coinco (6), Codegua, Quinta de Tilcoco y Chépica (5), Nancagua, Peumo y Doñihue (3), Placilla y Requínoa (2), Las Cabras, Lolol, Marchigue, Malloa, Olivar, Pichilemu y Pumanque (1), otras regiones (1) y sin notificar (5).

Lamentablemente, según informó el DEIS, producto de causas asociadas al Covid-19, 132 personas perdieron su vida y 9 de ellos pertenecían a la región de O’Higgins.

Otra situación que preocupa a nivel nacional y regional es la ocupación de los recintos hospitalarios, los que en la región de O’Higgins asisten a 392 personas, concentrándose su mayor volumen en los hospitales: Regional de Rancagua (176 pacientes), Hospital de San Fernando (37 pacientes), Clínica Fusat (36), Hospital de Rengo (29), Clínica Isamédica (21), Hospital de Santa Cruz (20) y Clínica Red Salud (24).

Más allá del número de contagios que existen de forma diaria o semanal, hay una cifra de la cual no podemos dejar de estar atentos, la que es la cantidad de personas con la patología activa a nivel comunal y regional. Es en este punto que la capital de la sexta región fue una de la más altas por semanas, viendo este índice disminuido, Rancagua sobre sale ya que cuenta con 540 personas que se encuentran con el virus activo en su organismo. Mucho más atrás en las cifras, le siguen Machalí Y San Fernando con (122), Graneros (96), Rengo (88) y Mostazal (79). Si sumamos las 33 comunas, la cantidad llega a 1.789 personas.

Controles y cambios en el plan de comunas regionales

Sobre la cantidad de controles realizados en las últimas 24 horas, la autoridad regional informó que 1.379 correspondieron a la verificación de la identidad y 896 fueron efectuados a vehículos. Este número se ve incrementado durante la jornada producto del feriado y por ende, la movilidad de la población es mayor.

En el tránsito de este fin de semana se descubrió otros locales comerciales que abrieron sus puertas sin los permisos sanitarios correspondientes, es en este punto que el intendente de la región, Ricardo Guzmán señaló: “Quiero darme la oportunidad de hacer un llamado porque estas dos últimas semanas hemos visto varios locales comerciales, especialmente, restaurants que han abierto y hemos visto por trabajo de carabineros, personas dentro de estos locales. Es por eso que en esto queremos decir, especialmente a la gente que tiene estos locales con patentes de alcohol que vamos a quitar las patentes y vamos a hacer la suspensión como en otros casos”.

Ante este hecho, la máxima autoridad regional puntualizó sobre las sanciones a recibir por parte de los dueños de estos locales que “yo he pedido los antecedentes para que de alguna manera me lleguen y poder hacer la resolución desde la intendencia para que esas patentes de alcoholes queden canceladas. Cada uno de ustedes, dueños de locales deben cuidar su patrimonio y parte de esto es no funcionar en los días que hay cuarentena”.

Desde la Casa de Gobierno se informaron dos cambios en el Plan Paso a Paso para nuestra región, como es el avance de fase 2 a fase 3 de las comunas de Coltauco y Peralillo a partir de este jueves 24 de junio a las 05:00 horas. Si necesitas desplazarte y no recuerdas en qué fase se encuentra cada comuna, acá, te dejamos los datos todas ellas. En Cuarentena total (fase 1), están: Mostazal, Peumo, Malloa, Olivar, Navidad, Graneros, Rancagua, Rengo, Codegua, Machalí, Pichidegua y Chépica. Por su parte: Doñihue, Litueche, Coltauco, San Fernando, Las Cabras, Santa Cruz, Pichilemu, San Vicente, Placilla, Coinco Marchigue, Pumanque, Paredones, Lolol, Peralillo, Quinta de Tilcoco y Requínoa están en Transición, es decir fase 2. Finalmente en etapa de Preparación se encuentran las comunas de La Estrella, Chimbarongo, Palmilla y Nancagua.

Las comunas que pasan a fase 3

En la vocería realizada en la Intendencia, el Seremi de Salud, Pablo Ortíz se refirió al avance de fase de las comunas de Coltauco y Peralillo. Sobre la primera, indicó que “esta comuna viene bajando sus casos confirmados en los últimos 14 días, y en la última semana tuvo 21 casos confirmados, teniendo una disminución de prácticamente, un 100% (…) este avance está muy bien ganado, por lo que felicito a todo el equipo de salud y la comunidad de Coltauco”.

En segunda instancia, Ortíz comentó la situación de Peralillo, añadiendo: “Ahora, tiene 4 casos activos, siendo la comuna con menos casos en nuestra región. De esto modo, también quiero felicitar al equipo de salud de Peralillo, al equipo de la administración comunal y al alcalde por esta notable disminución y consolidación de este proceso. Esto nos demuestra que con disciplina y trabajo se pueden lograr buenos indicadores en materia de Covid-19”.