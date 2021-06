Por: Patricio Miranda Humeres / Fotos: Sebastián Ojeda (@sebaoos)

Fabián Quiroga tenía 18 años cuando le tocó debutar a lo grande en el circuito musical electrónico del hardstyle.

Nunca antes había tocado en una tornamesa, solo se había dedicado a experimentar distintos programas y softwares de edición en su computador, para crear mezclas que luego subía a internet bajo su seudónimo “Stormerz”. Pero de ahí a tocar en vivo, nada. Ni en fiestas de colegios, ni familiares, ni matrimonios. Lo suyo era encerrarse en su pieza (“su cueva”, como le llama) y sentarse a crear en el computador, como un pasatiempo.

“Nunca tuve un pasado de músico, que de chico tocara el piano o algo así. Fue todo muy por diversión y curiosidad”, recuerda Quiroga.

Así, recién a los 16 años, luego de poner atención a la música de un juego de computador que le gustaba, se interesó en el hardstyle. “Me dediqué mucho tiempo a aprender. Después puse mi música en SoundCloud, en Facebook, y como no había muchos artistas que hicieran este estilo, pero sí había público, fue un poco fácil darme a conocer, ya que no había mucha competencia”, dice.

Bastaron dos años para que, vía correo electrónico, recibiera una solicitud que lo tomó por sorpresa: ser parte del cartel del Defqon.1 Festival, uno de los grandes referentes y vitrinas de la escena a nivel mundial.

“Cuando me llegó la invitación no lo podía creer. Nunca había tocado una máquina para mezclar, no sabía mezclar. Pero dije que sí nomás. Era una oportunidad única y dije ya, así que empecé a prepararme”, dice Stormerz.

Así, tras meses de práctica, llegó el día cuando compartió junto a artistas como WildStylez, Coone y Noisecontrollers.

De ahí en adelante, las invitaciones a festivales comenzaron a ser cada vez más frecuentes y sus encuentros con DJ’s y productores nacionales e internacionales pasaron a ser parte de su estilo de vida.

Presentaciones en Chile, Argentina, Brasil, México, Alemania y Holanda son parte de su trayectoria, con un público fiel que acumula más de 10 millones de reproducciones de sus mezclas en Spotify, siendo los Países Bajos, Alemania, Suecia, Estados Unidos y Bélgica donde se concentran sus fanáticos.

Hoy, Fabián “Stormerz” Quiroga prepara un nuevo desafío: su cuarta participación en la versión 2021 del Defqon.1, que este año lleva por subtítulo “at Home”, ya que dadas las restricciones sanitarias, se realizará de forma online entre este jueves 24 y el domingo 27 de junio. Y para ello, escogió una locación especial, en el centro de ski La Parva.

“Supe que iba a ser el único chileno y latinoamericano en el festival, así que quise representar al país de la mejor forma y se nos ocurrió grabarlo en la montaña, en la nieve, para mostrar lo imponente que es nuestra cordillera y los paisajes de Chile”, dice. “La idea era mostrar Chile tanto visual como musicalmente, porque también voy a estar tocando una canción en español, que va a ser un remix de ‘Gracias a la Vida’. La idea es representar a Chile lo mejor posible”. Su show, en particular, está programado para el día viernes.

En esa línea, Stormerz asegura que “la tiene clara” y que gran parte de su éxito se debe a su determinación. “Cuando algo se me mete en la cabeza, quiero lograrlo sí o sí. Se puede lograr cualquier cosa cuando uno tiene las ganas y haces lo que te gusta y te apasiona”, asevera.