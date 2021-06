“…No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? “Mateo 6:25-26

Es sorprendente la inmensa cantidad de personas que viven en ansiedad y preocupación, hundidos en un estado de angustia. Personas que continuamente ocupan su mente y su respirar, pensando cómo es que voy a sobrellevar este día.

Comúnmente nos preocupamos anticipadamente por circunstancias causadas, mayormente, por las tensiones que se viven día a día como las cuentas que pagar, la falta de trabajo, la alimentación, los negocios, salud, los problemas con los hijos, matrimonio, etc.

No está mal ser prudentes y prever lo que puede ocurrir en el futuro, ya que esto nos ayuda a responder oportunamente a diferentes sucesos que pasan normalmente en la vida.

Pero cuando la ansiedad invade nuestra vida, daña la salud, desgasta la mente, el cuerpo y afecta la capacidad de juicio de todo individuo, confunde, disminuye la concentración para tomar decisiones y esto hace que cada día sea más difícil de sobrellevar.

Nuestro Señor Jesucristo, en este texto del evangelio de Mateo nos dice: “Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque le día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.”

Vivir el día a día con fe y descargando todo peso de preocupación ante Dios es mejor para nosotros que dejarnos consumir con la incertidumbre, ya que tenemos la seguridad de que Dios suplirá nuestras necesidades pues el conoce cada una de ellas y El proveerá. La Palabra de Dios nos dice:“ vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.” Mateo 6:32

Nuestro Padre es quien abastece de alimento para toda su creación y nos dice: “Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?” Mateo 6:26

Las aves no se despiertan con la preocupación de que comeremos este día o como nos vestiremos. Las aves, no tienen temor por el día de mañana, ellas confían en su provisión, y disfrutan la vida que les ha sido concedida, no tienen envidias, sin codicia y sin avaricia. Es suficiente razón para despertar cada mañana cantando y trinando una nueva canción.

Tenga usted presente que valemos mucho más que las aves, por lo tanto, debemos tener la seguridad de que también Dios proveerá para nuestras necesidades.

Si en verdad deseamos vivir vidas ausentes de ansiedad debemos confiar en Dios. Debemos buscar al Señor como prioridad en nuestras vidas. Poner A Dios en primer lugar en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestra economía. Que al mirar cada día las aves del cielo, estas nos sirvan de inspiración para buscar a Dios cada día y así amanecer cantando.

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.