Según el reporte entregado este jueves por el Ministerio de Salud (MINSAL), se ha detectado el primer caso de la nueva variante del COVID-19, Delta, en una persona que ingresó a Chile desde EE.UU. Esta variante, descubierta por primera vez en India, se destaca por su capacidad para propagarse más rápido en la población en comparación a las otras identificadas.

En ese contexto, el académico del Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de O´Higgins, Mauricio Latorre, Doctor en Ciencias con mención en biología molecular, celular, y neurociencias, explicó que “en esta etapa es imposible pronosticar las implicancias que tendrá en el número de contagios diarios el ingreso de esta variante en el país, todo va a depender de las medidas que establezca el MINSAL y su correcto cumplimiento por parte de la población. Es fundamental que las personas se sigan vacunando y cuidando”.

Reportes preliminares en diversos países donde se han utilizado las vacunas aplicadas en Chile, declaran que la efectividad de éstas para evitar la transmisibilidad de la variante Delta dentro de la población se ha visto reducida “no obstante, aún no hay datos estadísticos consistentes que indiquen que esta variante aumente la mortalidad”, añadió el académico UOH.

“Actualmente, diversos grupos de investigación estamos realizando estudios de las variantes presentes en Chile y esperamos publicar prontamente estos trabajos para ver el grado de propagación de la variante Delta y otras variantes del virus dentro de la población”, comentó el Dr. Latorre.

La Unidad de Detección y Análisis de COVID-19 de la Universidad de O´Higgins ya montó un protocolo rápido para la detección de variantes provenientes de Brasil, EE.UU., Reino Unido, Nigeria y Sudáfrica, y dentro de las próximas semanas implementará la detección para la variante Delta.

Respecto de los síntomas de esta nueva variante, aún no es posible esclarecer si difieren de las otras variantes “algunas declaraciones indican mayor presencia de tos, vómitos, dolor de estómago y dolor muscular, no obstante, aún no hay datos suficientes para establecer un patrón diferencial entre ésta y otras variantes del virus”, detalló el académico UOH.

El ingreso de esta nueva variante a nuestro país genera nuevas dudas sobre la duración de las cuarentenas, en ese aspecto, el Dr. Latorre aclaró “en esta etapa es poco probable que se mantengan las cuarentenas, en especial dado que no hay registros que esta nueva variante incremente de forma significativa la mortalidad en personas vacunadas con el protocolo completo de ambas dosis. Nuevamente, lo principal es mantener las medidas sanitarias personales e incentivar la vacunación”.

Los virus constantemente están mutando. El SARS-Cov2 es un virus de ácido ribonucleico (RNA), el cual sufre constantes mutaciones, que pueden ser reparadas, aunque existen algunas variantes reportadas que no poseen este mecanismo de corrección, lo que aumenta la posibilidad de encontrar nuevas variantes. “Muchas de estas mutaciones no generan cambios en las características generales del virus, no obstante, dado la rápida propagación del SARS-Cov2 y cantidad de contagios a nivel mundial, variantes más contagiosas como Delta aparecen dentro de la población, por lo cual es fundamental implementar establecer un monitoreo constante de secuenciación genómica de las variantes del virus a nivel nacional”, sentenció el Dr. Latorre.

El Dr. Mauricio Latorre es director del Laboratorio de Bioingeniería de la UOH, cuya Unidad de Detección y Análisis de COVID-19 ha analizado, a la fecha, más de 100 mil muestras de PCR en la Región de O’Higgins, alcanzando una capacidad de 1.200 muestras diarias para la detección del SARS-COV-2, permitiendo así cubrir más del 40% del total de exámenes procesados en la región.