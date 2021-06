Es una materia densa, lejana. Mucho número de los cuales la gran mayoría de las veces poco entendemos, pero de tanto en tanto nos recuerda su importancia.

Cuando esta bien, parece no importar y surgen otras necesidades a cubrir. Cuando funciona para todos y no para unos pocos, nos acordamos de lo necesario que es el cultivarse, el descansar, el aprender o disfrutar de las cosas simples de la vida. Pero cuando falla; nos damos cuenta de que es más que números, se refleja en nuestra vida diaria, no solo en que podamos consumir, sino más terriblemente en que podamos comer.

Nos referimos a la economía mundial, nacional, regional y familiar. La que sin duda ha enfermado también con esta pandemia. Si bien siempre la salud es lo primero, también es fundamental no olvidarse de apoyar a esta enferma economía, cuyo deterioro puede traer aún más terribles consecuencias.

Si bien los números macros a nivel nacional no son tan malos, los promedios esconden complejas realidades especialmente de los más pequeños, el comercio local, el transporte público, el rubro gastronómico y el turismo. Solo por nombrar algunos sectores

A nivel regional, no solo comenzamos a advertir la escasez y alzas de precios de algunos productos. El impacto económico se ha hecho sentir a todo nivel y de manera contundente, sin embargo, para el emprendimiento es una verdadera pandemia.

Un pequeño empresario, un restaurante o un negocio de barrio, en muchos casos vive del día a día, y no tener ventas es no tener capital de trabajo, es no tener flujo de caja, pero si gastos. Así muchas veces la única y triste alternativa es cerrar los negocios y la cesantía.

Es que un comercio cerrado, que muchas veces no tiene otros canales de venta, o un delibery que no puede por ejemplo remplazar la experiencia del consumo en un bar, se refleja en una pérdida de confianza, y en un crecimiento de la incertidumbre al no saber que pasará, ni hasta cuando durará la pandemia.

Por eso es tan importante ante esta coyuntura el trabajo coordinado entre el sector productivo, gremios, academia y sector público, para enfrentar una enfermedad que ya no solo afiebra a los mercados financieros, sino que está enfermando a la economía real y a sus principales actores: las pymes.

No tenemos recetas mágicas para combatir este mal y sabemos que los recursos del Estado no son eternos, pero creemos en la urgencia de esta discusión incluso más allá de elecciones u otros problemas de la política.

Es en esta discusión real y cotidiana donde se distingue a los estadistas de los simples políticos.

Luis Fernando González

Sub Director