Por: Fernando Ávila F.

Con la presencia del Presidente de la República, Sebastián Piñera, este 19 de junio, el Director General, Héctor Espinosa Valenzuela (2015-2021) hizo entrega del mando a su sucesor, el Director General, Sergio Muñoz Yáñez, quien estará a cargo de la conducción de la PDI por los próximos seis años.La actividad, realizada en el marco del 88° Aniversario de la Policía de Investigaciones de Chile, contó con un número reducido de autoridades, en concordancia con las medidas sanitarias por la pandemia. Entre ellos, la presidenta del Senado Yasna Provoste, el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva y el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado.

La breve y solemne ceremonia se inició con las palabras de despedida del Director General Héctor Espinosa, para dar paso a continuación, a la lectura, por parte del subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, del decreto de nombramiento del nuevo Director General, Sergio Muñoz Yáñez.

A continuación, se llevó a cabo su investidura. Recibió, en primer lugar, la condecoración “Collar de La Gran Cruz” por parte del Presidente de la República, quien también le entregó el “Gallardete Oficial de Mando”. Junto con la Placa N° 1, que es la insignia de mando, son los símbolos de su periodo que se inicia hoy, y que lo acompañarán por los próximos seis años.

Al finalizar la actividad, el Director General, Sergio Muñoz, conversó con los medios de prensa, dando cuenta de sus prioridades. “Hoy recibo una institución que está legitimada por la gente, y ese va a ser mi compromiso: seguir reforzando este capital social que hemos ganado con nuestro trabajo”. Para alcanzar ese objetivo, recalcó la importancia de “poner mucho énfasis en los controles internos y estar a la altura de lo que el país espera de nosotros. Eso creo que va a ser el sello principal durante mi gestión, porque sé que contamos con un capital humano muy potente”.

Respecto de los desafíos que espera asumir, señaló que “sabemos que el crimen organizado está poniendo ya sus tentáculos, cada vez en una escala mayor. Y nuestro trabajo es ese: anticiparnos, seguir evolucionando en profesionalismo”, siempre “en alianza con el Ministerio Público”.

El nuevo Director General es graduado de la Academia Superior de Estudios Policiales y diplomado en Alta Dirección Pública. Destaca por un perfil eminentemente operativo, puesto que durante sus 36 años de trayectoria profesional se ha desempeñado en las diferentes áreas de la institución: el 2010 fue designado como jefe de la Brigada de Investigación Criminal San Fernando; en 2013 estuvo a cargo de la Prefectura Provincial Colchagua y, posteriormente, de la Prefectura Metropolitana Centro Norte. En 2015 asume la dirección de la Región Policial de Antofagasta y dos años después, la Región Policial de Valparaíso. En 2019 es ascendido a prefecto general, a cargo de la Subdirección de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria.

Cierre de una etapa



En sus palabras de despedida, al dejar el cargo tras cumplir con el período establecido por ley, el Director General Héctor Espinosa dijo que “si bien me resulta imposible incluso describir la tristeza y nostalgia que me genera el partir, me voy con la satisfacción del deber cumplido y haber contribuido con todas mis fuerzas, a la paz social de mi país. Nunca claudiqué en la reparación y justicia para quienes han sido víctimas de delitos y, también, de haber hecho todo lo que estuvo a mi alcance para mejorar las condiciones de vida de las mujeres y hombres que laboran en la PDI”.

En su despedida, hizo un especial reconocimiento “a todas las personas que componen la PDI” haciendo especial mención al trabajo realizado tras el 18 octubre de 2019 y la labor durante la pandemia de Covid-19. “Estos dos últimos años han sido muy duros llevando nuestras fuerzas y capacidades al límite, obligándonos a desdoblarnos y reinventarnos día a día”, agregó”.

Agrega que “me voy con la certeza de dejar una gran institución. Siempre soñé con una policía profesional, respetuosa de los derechos humanos, y comprometida con su país. Una policía para la democracia y que fuera referente en el continente en investigación de delitos de alta complejidad y crimen organizado transnacional. Esta es la policía que se merece Chile” concluyó.

El traspaso de mando fue transmitido vía streaming, por el sitio oficial de la PDI, siendo visto por más de 5.000 personas, lo que se sumó a los numerosos saludos recibidos con motivo del 88° Aniversario de la PDI, en redes sociales.