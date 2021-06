Estimadas familias:

Por medio de este espacio, Santo Tomás semanalmente demostrará que las actividades de rutina de una casa pueden transformarse en actividades educativas, lúdicas y de colaboración para sus hijos.

Recordemos que el estar en casa no significa no tener tareas que realizar. Sabemos que la mayoría de los padres no tienen tiempo para enseñar a sus hijos y que a veces se les hace difícil mantenerlos atentos a la clase virtual.

Aquí, enseñaremos algunos trucos y actividades para hacer del aprendizaje un juego.

ACTIVIDAD 1: “DEL MÁS PEQUEÑO AL MÁS GRANDE”

Es momento de colocar la mesa para almorzar, entonces vamos a desarrollar en nuestros hijos pequeños habilidades motoras finas y pensamiento matemático.

Comienza el juego:

Invite a sus hijos a ayudar a colocar los servicios en la mesa, lleve el cajón de servicios y con la supervisión de un adulto, le pasa a cada uno los cuatro cubiertos, no importa si durante la comida no los van a usar.

Indique que deben colocarlos sobre el plato principal del más grande al más pequeño. Si tiene un hijo menor de cuatro años, usted puede hacer un patrón y pedirle que lo repita en cada puesto.

También, para ser más entretenido, podrían jugar al restaurante y colocarle una humita de papel y convertirlos en garzones, incluso pueden colocar un nombre a su negocio.

Verá que recibirá ayuda de sus niños y estará desarrollando habilidades necesarias para su aprendizaje

ACTIVIDAD 2: “LA CARPA VOLADORA”

Es el momento de cambiar sábanas en tu cama y esta actividad estimula la motricidad gruesa y el respeto de turnos.

¡A jugar entonces!