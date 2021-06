Por: Fernando Ávila Figueroa.

Fría mañana de invierno la de este lunes 28 de junio en la comuna de Rancagua, día que marcó el inicio de la gestión Alcaldicia de Juan Ramón Godoy en el municipio de la ciudad histórica. Con un aforo reducido de asistentes, la ceremonia se realizó en el patio central de la Casa de la Cultura, donde además asumieron funciones los concejales electos.

La ceremonia comenzó con un reconocimiento a la gestión del concejo municipal saliente. Tras ello, el ex alcalde, Eduardo Soto, realizó su última intervención como jefe comunal, donde agradeció a su familia por el apoyo brindado durante sus 12 años al frente de la comuna, recordó el terremoto del año 2010, el que por ejemplo afectó la Casa de la Cultura y fue parte de lo que se reconstruyó, un lugar con una carga histórica donde estuvo el cuartel general realista durante la batalla de Rancagua.

Soto añadió que se debió enfrentar el desarrollo y aspecto social de la comuna cuando prácticamente más del 50 por ciento de las viviendas rancagüinas poseen personas vulnerables, de esfuerzo y trabajo, quienes no tienen las oportunidades que les corresponde. “Esa era nuestra tarea, poner dignidad y trabajo en la entrega no solamente de las ayudas sociales, sino que también en la creación de los espacios públicos, de calidad”, dijo el ex alcalde.

También recordó la modernización del municipio, donde se incorporaron nuevos profesionales, de tal forma que la gente que habitualmente va al municipio, no deba sufrir las largas esperas y filas, con trámites online. Para Soto lo más importante de su gestión fue haber luchado para hacer realidad la Universidad de O’Higgins en Rancagua, pero además poner término al co-pago en los liceos de la capital regional, donde aduce que fue muy criticado por una medida que no dudó en destacar.

Mostró la cartola del Banco BCI, donde el municipio posee sus cuentas corrientes. En ella aseguró que se aprecia que al 25 de junio se tiene un saldo de 15 mil 775 millones de pesos, de los cuales 8 mil 984 millones de pesos son recursos propios del municipio de libre disposición, lo que a su juicio muestra un municipio sólido. Agregó que se terminó una auditoría externa que fue aprobada en su momento por el concejo municipal, y se firmó un convenio con la Subdere, donde esta repartición dispondrá de recursos para realizar una nueva auditoría, creyendo que es de la idea que muchos municipios pudieran mostrar los números que posee el municipio rancagüino, sin deudas y con una administración eficiente y seria.

“El Rancagua del mañana los construiremos entre todos”

Por su parte, el nuevo alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, indicó que cumple un sueño de ser alcalde, compromiso de trabajo y dedicación, asegurando a los vecinos que “el Rancagua del mañana lo construiremos entre todos y entre todas. Desde hoy soy el alcalde todos los rancagüinos y rancagüinas”, dijo Godoy, quien agregó que el diálogo, debe ser la base de un gobierno donde se respete y valore la democracia, donde se mejore la calidad de vida de los habitantes de la comuna, con mayor participación ciudadana, donde será clave la opinión y la participación de las comunidad.

La primera autoridad comunal se comprometió a trabajar incansablemente para poder erradicar la actual pandemia del Covid 19, y que los rancagüinos puedan volver a una nueva realidad. Punto importante es que informó de la realización de una auditoría externa, con el fin de reconocer el real estado financiero en el que se encuentra el municipio rancagüino.

Godoy indicó que el tema de la auditoria externa es un acto responsable de toda autoridad que asume, con el fin de conocer el estado completo del municipio, y a partir de esa plataforma poder cumplir un programa de ciudad, ya que los alcaldes asumen en medio de una pandemia y a mitad de año con un presupuesto que ya está ejecutándose. “Creo que es muy importante que esa auditoría se transparente a los vecinos y vecinas, para que podamos informar cuál es el estado financiero de su municipalidad y en que se invierte cada recurso del municipio de Rancagua”, dijo el alcalde.

Junto a la asunción del nuevo alcalde, quedó conformado el nuevo concejo municipal, integrado por Viviana Morales Sandoval, María del Carmen Orueta, Hugo Guzmán Sandoval, Carlos Arellano, Patricio Henríquez, Manuel Villagra, Jacqueline Vidal, Cristian Toledo, Emerson Avendaño, y Valentina Cáceres.