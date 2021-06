Por: Ricardo Obando.

Los hinchas del cuadro de la herradura, no la están pasando nada bien. Su equipo, Colchagua CD, sigue sumido en un pozo profundo y en el peor arranque que se recuerde en el profesionalismo, volvió a caer en su tercer partido por la Segunda División 2021, y ahora por goleada.

El lunes por la tarde, en el estadio Lucio Fariña de Quillota, el cuadro dirigido por Francisco Arrué fue superado ampliamente por el conjunto del rancagüino Ítalo Pinochet con un marcador amplio e inapelable: 4-0.

En el piso sintético quillotano, Deportes Limache resolvió rápido las acciones en su favor ante una defensa que dio todo tipo de facilidades. En los 11’ Mauricio Flores abrió el marcador, y en los 26’ el ex Santa Cruz Diego Huerta concretó mediante un tiro penal. El 2-0 antes de la media hora, hizo que Colchagua intentara una reacción, pero fue tibia. No llegó con peligro al área rival y el toque de medio campo, sin profundidad, no generó mayores zozobras para el conjunto del Valle del Aconcagua.

Luego, en el complemento, los “Tomateros” ampliaron las cifras en los 48’ por intermedio de Flores. Finalmente, para cerrar la goleada, el sempiterno Gonzalo Abán sentenció el lance en los 78’.

La derrota, expresiva en el marcador, es la tercera en línea para los blancos que, solo registran un gol a favor y nueve en contra. Además, el colista de la categoría, en Copa Chile también fue vapuleado, por su clásico rival, con un contundente 6-1.

En la siguiente fecha, el partido que mide a los sanfernandinos contra Deportes Concepción no se programará, ya que los lilas siguen disputando la copa.

Cabe señalar que, en la fecha 4 del certamen, se registraron los siguientes resultados: Deportes Valdivia 1-0 General Velásquez, e; Independiente de Cauquenes 5-0 Rodelindo Román. En tanto, los duelos entre Iberia vs San Antonio Unido, Deportes Recoleta vs Deportes Colina y Deportes Concepción vs Lautaro de Buin, están postergados.

FOTOS:

(Prensa Deportes Limache)