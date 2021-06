Por: Gisella Abarca.

Este jueves 1 de julio, las comunas de Rancagua, Rengo, Peumo Codegua, Olivar y Machalí pasan transición, saliendo de la cuarentena. En tanto, Marchigüe avanza a la etapa de preparación.

Esto por la baja en la positividad de los casos a nivel regional, lo que fue destacado a nivel nacional. En este contexto, el seremi de Salud, Pablo Ortiz, aseguró que el avance de las comunas se justifica, ya que la última semana Rancagua registró 371 casos positivos, cifra menor a la anterior donde se registraron 550 casos positivos, lo que significa una disminución de un 33% de casos en una semana. Aquí se ha reducido la positividad en un 7,4%.

En el caso de Rengo, la última semana tuvo 62 casos positivos, mientras que la anterior había registrado 88, con un descenso sobre el 20%, con una tasa de positividad de 4,3%.

Machalí por su parte, la última semana tuvo 53 casos positivos, muy por debajo de la anterior que tuvo 125 casos, con una positividad del 7,2%. Sobre Peumo, presenta una disminución de casos del 20%, pero sigue preocupando la tasa de positividad que es de un 13,6%.

Marchigüe, que avanza a preparación, se realizó un trabajo sistemático de la población logrando tener una positividad de un 3,1%.

Cabe destacar que la última semana, la región de O’Higgins registró una disminución de casos del 33%, y desde el 7 al 27 de junio, la disminución de contagiados es del 66%.

“NECESITAMOS PROTOCOLOS ESTRICTOS DE CONTROLES EN LOS ACCESOS A LA REGIÓN”

Preocupados del panorama que se vivirá este jueves en que estas seis comunas dejan atrás el confinamiento, es que la presidenta del colegio Médico de O’Higgins, Lesli Salvatierra se refirió al avance en el plan Paso a Paso y la amenaza de la variable Delta en el Covid

“Si bien el Delta no ha llegado a la región, somos una zona de paso hacia Maule, es algo que nos tiene en alerta por cómo vamos a enfrentar la situación, porque está muy cerca de la región y por el lado sur influye muy de cerca la Séptima Región; es por eso que hemos consultado en la mesa regional Covid, no nos han dado respuesta, hace dos semanas no tenemos reunión y necesitamos protocolos estrictos de controles en los accesos a la región”, sostuvo.

En este contexto recomendó que “lo que podemos hacer es recluir la movilidad lo más posible, suprimir asistencias a mall o lugares de mayor afluencia de público a lo justo y necesario, a no demorarse en trámites en lugares de aglomeración. Ideal sería que se empiecen a tomar medias como del pase de movilidad para restringir a las personas que no están vacunadas y con ello incentivarla más”.

Consultada por el tiempo estimado en que se demoraría en llegar la nueva variable a nuestra zona, Salvatierra expuso “todo depende de las medidas de cuidados que tengamos, que son nulas, porque tendríamos que estar con control sanitario constante, en entrada y salida de la región por el norte y por el sur; y no tenemos. Eso dificulta bastante para cuidarnos como región, entonces un llamado a disminuir las visitas desde otras regiones”, subrayó la facultativa.

Además, teniendo en cuenta que estamos ad portas de vacaciones de invierno para los estudiantes, y que en estas seis comunas en que se aglomera la mayor cantidad de habitantes de la región, la especialista recomendó “debe haber actividades al aire libre, en plazas o parques, porque está comprobado que el resultado de cuarentenas o estar encerrado en la casa no es el objetivo y daña la salud mental. Que los niños salgan a actividades al aire libre, pero no llevarlos al mall, centros comerciales o a supermercados”, indicó Salvatierra.

112 casos nuevos de Covid fueron informados este martes

Este martes fueron informados 112 nuevos casos de Covid en la región donde Rancagua tuvo 42 casos, Rengo 8 casos, Chimbarongo 8 casos, Santa Cruz 6 casos, Machal 5 casos

Mostazal 5 casos, San Fernando 4 casos, Graneros 4 casos, La Estrella 3 casos, Las Cabras 3 casos, Litueche 3 casos, San Vicente 3 casos, Pichilemu 3 casos, Pichidegua 2 casos, Requínoa 2 casos, un caso en Coinco, Coltauco, Lolol, Marchigue, Paredones, y Peumo, y 5 casos sin notificar.

Con 1.175 muestras de PCR tomadas las últimas 24 horas, la positividad regional es de

8,9%. En nuestra región hay 349 personas hospitalizadas.

Respecto a las personas con la patología activa en O’Higgins, hay 1.092 personas infectadas. De ellas 308 son de Rancagua, 73 de San Fernando, San Vicente 71, Mostazal 54, Graneros 52, Machalí 49, Rengo 48, Pichilemu 47, Chimbarongo 46, Las Cabras 38, Santa Cruz 33, Requínoa 28, Pichidegua 24, Peumo 21, Coltauco 18, Litueche 18, Doñihue 18, Malloa 17, Chépica 17, Nancagua 14, Placilla 13, Quinta de Tilcoco 12, Codegua 12, La Estrella 10, Coinco 7, Lolol 7, Navidad 7, Peralillo 7, Palmilla 7, Paredones 6, Olivar 6, Marchigue 3 y uno en Pumanque.

¿Qué síntomas tiene la variante Delta del Covid-19?

Los signos que nos pueden alertar que estamos presente ante esta nueva variante son:

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Secreciones nasales

Fiebre

Tos

Los especialistas recomiendan que, ante cualquiera de estos síntomas y si es que se tuvo contacto con alguien que haya viajado al extranjero, se debe acudir a un centro de salud para realizarse un test de PCR.

¿Sirven las vacunas para esta nueva cepa?

Las vacunas contra el Covid-19 que están presentes en el país son seguras y eficaces para prevenir la enfermedad grave, severa y la muerte. Es probable que la vacunación ralentice la propagación de todas las variantes y reduzca las probabilidades de que surjan nuevas y aún más peligrosas. Es por esto que el llamado de los especialistas es a vacunarse de manera urgente.

En cuanto a la variante Delta, lo que se sabe es que posiblemente se mantenga un grado de protección de la vacuna, pero se deberá evaluar si se debe recurrir a nuevas dosis. Estudios recientes evaluaron la inmunización en personas que fueron vacunadas con Pfizer y AstraZeneca para la variante Delta, ambas tuvieron resultados de efectividad en respuesta inmune y prevención de hospitalizaciones. Aún no existen investigaciones que hayan estudiado los efectos de la vacuna Sinovac.