Seguramente alguien ha pasado por el clásico problema de quedarse sin batería en el vehículo y por lo tanto no enciende. O por otro lado alguien te ha solicitado que lo ayudes pasándole corriente y muchas no deseamos hacerlo, sobre todo si nuestro auto es nuevo, por miedo a echar a perder la computadora o algún sistema de la unidad.

Lo primero que tienes que hacer es colocar ambos vehículos bastante cerca uno del otro dado que la mayoría de los cables pasa corriente son muy cortos. Ahora si tienes unos de cable extendido haz caso omiso de esto. Después conecta el cable rojo o positivo a la batería que se encuentra baja y luego a la batería en buen estado.

Toma el cable negro o negativo, conéctalo a la batería en buen estado y después coloca el otro extremo en alguna parte metálica del vehículo con la batería baja, no es recomendable que lo conectes a la terminal negativa -se pueden generar chispas y si el acumulador que está descargado ya no sirve, el ácido ocasionaría vapores que en altas concentraciones son inflamables y peligrosos.

Una vez conectados los cables, es momento de encender el vehículo con la batería en buen estado; después de que lo hayas hecho, aceléralo uno o dos minutos para que se cargue. Después arranca el vehículo en malas condiciones. Una vez que haya arrancado, quita los cables de la batería evitando que hagan contacto entre sí.

Como unas pequeñas recomendaciones, y aunque suene obvio, no apagues inmediatamente el auto que tenía la batería mal. Debes mantenerlo prendido todo el tiempo ya que desconoces qué tan baja estaba la batería o cuánto tiempo estuvo sin carga. Al apagarlo unos minutos después, nada te asegura que volverá a prender.

Cuidado con lo que se puede haber reiniciado en tu auto. Esto podría incluir el odómetro, el reloj y tus configuraciones de la radio o del sistema operativo del auto. Tendrás que reconfigurar algunos de estos parámetros.

Si después de todo esto, aun tienes problemas eléctricos, no descartes que sea el alternador el que no está cargando tu batería. Y además evita fumar mientras pasas corriente.(Fuente: Autocosmos)